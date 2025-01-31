В Норвегии задержали судно с экипажем из России
В Норвегии задержали и провели обыски на судне Silver Dania по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, передает VG со ссылкой на пресс-службу полицейского отделения в округе Тромсё.
Судно зарегистрировано в Норвегии и ходит под норвежским флагом, однако все члены экипажа — граждане России. Задержание происходило по соответствующему запросу властей Латвии.
О повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией стало известно в конце января. LSM со ссылкой на владельца кабеля называл вероятной причиной «внешнее воздействие».
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