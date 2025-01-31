FT узнала о строительстве военного центра в Китае крупнее Пентагона

FT: в Китае появится военный центр в десять раз больше Пентагона

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На западе Пекина возводят военный командный центр, который как минимум в десять раз будет превосходить по размерам Пентагон, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников, источники в разведке США и спутниковые снимки.

Проект называется «Пекинский военный город», сообщили изданию три человека, знакомые с ситуацией. Площадь строительной площадки составляет порядка 1,5 акров (607 га). Согласно спутниковым снимкам, полученным FT, основной этап строительства начался в середине 2024 года.

По словам одного из бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки, нынешняя штаб квартира Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в центре Пекина была построена недавно, но не представляет собой защищенный командный центр. «Размер, масштаб и частично заглубленные характеристики нового объекта позволяют предположить, что он заменит комплекс в Западных холмах в качестве основного командного центра на время войны, — сказал он. — Китайские лидеры могут решить, что новый объект обеспечит более высокий уровень безопасности от американских боеприпасов, предназначенных для уничтожения бункеров, и даже от ядерного оружия».

Один китайский аналитик сообщил FT, что спутниковые снимки имеют «все признаки секретного военного объекта. «Почти в десять раз больше Пентагона, он соответствует амбициям [председателя КНР] Си Цзиньпина превзойти США, — сказал собеседник издания. — Эта крепость служит только одной цели — стать бункером на случай конца света для все более изощренных и мощных вооруженных сил Китая».

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