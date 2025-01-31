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Политика ,  
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«Коммерсантъ» узнал о согласовании схемы поставок газа в Приднестровье

«Коммерсантъ»: Приднестровье и Молдавия согласовали схему поставок газа
Приднестровье и Молдавия разделят грант ЕС на €30 млн. Тирасполь закупит около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля, Кишинев на свою часть гранта продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Они поделят грант ЕС на €30 млн.

По словам собеседников, на эти деньги Тирасполь, согласно предварительным договоренностям, будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Газ на европейском рынке будет покупать госкомпания Energocom и через «Молдовагаз» поставлять на левый берег Днестра. Кишинев на свою часть гранта продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке.

С 11 февраля Приднестровье намерено воспользоваться гуманитарной помощью из России, рассказали источники. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, пояснили они. По данным издания, MET International AG уже начал бронировать мощности Трансбалканского газопровода. На этой неделе глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Россия выдаст кредит Приднестровью на покупку газа.

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Как пишет издание NewsMaker со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии, закупленный на грант газ должен поступить в Приднестровье, чтобы «помочь восстановить электроснабжение и отопление для более чем 350 000 жителей региона», а также возобновить поставки электроэнергии с левого берега Днестра на правый. «Государственная энергетическая компания Молдовы Energocom использует эту первоначальную помощь — 30 миллионов евро для поставки газа местному газовому дистрибьютору Приднестровья, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение энергией и возобновить поставку электроэнергии с левого берега на правый», — говорится в ответе ЕК на запрос издания.

Там уточнили, что этот пакет помощи покроет основные потребности до 10 февраля, после чего последует другой пакет, «направленный на смягчение для граждан Молдовы немедленных социальных последствий кризиса и помощь в укреплении энергетической независимости и устойчивости Республики Молдова».

Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом в январе, после прекращения транзита российского газа через Украину и поставок топлива в Молдавию из-за споров о накопившемся долге с «Газпромом». Это привело к веерным отключения электроэнергии и перебоям с отоплением и водой. В Кремле связали кризисную ситуацию в Приднестровье с действиями Киева, отказавшегося продлевать контракт на транзит с «Газпромом», и Кишинева.

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Елена Чернышова
Приднестровье Молдавия Олег Газманов


 

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