FP сообщила о затягивании США и Германией вступления Украины в НАТО

Украина и некоторые страны НАТО выступают за скорейшее присоединение Киева к блоку, однако США и Германия «закулисно противодействуют» этому, пишет Foreign Policy. В Киеве сообщили о создании группы для продвижения Украины к НАТО

Украина и некоторые из ее «самых решительных сторонников» в НАТО, в том числе Польша и страны Прибалтики, настаивают на том, чтобы альянс официально пригласил Киев в блок на предстоящем крупном саммите, однако эти усилия сталкиваются со «значительным закулисным противодействием» со стороны США и Германии, сообщает Foreign Policy со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, знакомых с этим вопросом.

Издание отмечает, что Вашингтон и Берлин являются крупнейшими поставщиками военной и экономической помощи Киеву. Официальные лица обеих стран заявляют, что Украина в конечном счете станет членом НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс, в том числе из-за продолжающегося на территории страны конфликта. Американские и военные власти считают, что в ближайшее время следует сосредоточиться на продолжении военной помощи Киеву.

Газета пишет, что Франция рассматривается как открытая к выдвижению официального приглашения Украине стать членом НАТО.

По данным FP, вопрос о членстве Украины в НАТО является главным пунктом повестки дня генсека альянса Йенса Столтенберга, который на этой неделе посетит Вашингтон для встреч с высшими должностными лицами администрации США. Столтенберг не раз называл поставки вооружений Киеву путем к миру, причем единственным и «кратчайшим».

30 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что для продвижения Украины на пути к вступлению в альянс была создана специальная группа из бывших лидеров западных стран. «Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути», — сказал он на брифинге.

Ермак добавил, что Украина имеет «амбициозные ожидания и относительно Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и шагов, которые привели бы нас к полноценному членству».

В состав группы, как написал он в телеграм-канале, вошли экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Литвы Даля Грибаускайте, бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Швеции Карл Бильдт, Финляндии Санна Марин, Польши Марек Белка, Словакии Микулаш Дзуринда, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший посол при НАТО и спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер и другие политики.

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Украина не является членом НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. С июня 2020 года страна имеет особый статус сотрудничества с блоком — партнера с расширенными возможностями. В день подписания соглашений о присоединении к России Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР украинский президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявления об ускоренном вступлении Киева в НАТО.

На июльском саммите НАТО в 2023 году было принято коммюнике, в котором говорилось, что Украина получит приглашение в блок, когда на это согласятся все союзники, и будут выполнены условия (какие именно, не уточнялось). Столтенберг обещал упростить для Киева вступление в НАТО. Зеленский раскритиковал страны блока за неопределенность по вопросу присоединения Киева. Он допускал, что Украина не вступит в альянс.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Российская сторона выступает против стремления Украины в НАТО, этот вопрос был одним из пунктов гарантий безопасности России, которые Москва хотела получить от альянса и США незадолго до военной операции. Президент России Владимир Путин называл борьбу с расширением НАТО одной из целей военной операции на Украине.