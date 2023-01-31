Минобороны сообщило о спасении француза и собаки в центральной Атлантике
Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» отозвался на сигнал бедствия, который подал яхтсмен-одиночка в центральной части Атлантического океана, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.
«Для оказания помощи экипажу танкер «Кама» отклонился от маршрута движения и направился в район аварии. На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку», — сообщили в военном ведомстве.
Бедствие терпел гражданин Франции Лукас Монтеу, который в одиночку пересекал Атлантику на яхте.
«На борту танкера «Кама» спасенному путешественнику оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт», — уточнили в Минобороны.
Российские моряки получили благодарность от главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.
Об отправке «Адмирала Горшкова» в «дальний поход» объявил президент Владимир Путин в начале января. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что фрегат пройдет Атлантический и Индийский океаны, а также зайдет в Средиземное море. В феврале он должен принять участие в учениях с военными кораблями Китая и Южно-Африканской Республики у берегов Африки.
Минобороны 25 января сообщило, что «Адмирал Горшков» во время дальнего похода в Атлантическом океане отработал процедуру запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В военном ведомстве сообщили, что учения были проведены «способом компьютерного моделирования». Фрегат сымитировал удар по морской надводной цели, находящейся на расстоянии 900 км.
«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль.