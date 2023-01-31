Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Путин продлил срок службы полпреда президента в ЮФО до 2024 года Политика, 15:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
Креатив в центре всего: как создавать цепляющие рекламные кампании Pro, 15:29
Минобороны сообщило о спасении француза и собаки в центральной Атлантике Политика, 15:28
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпиады Спорт, 15:27
Глава Литвы заявил о попытках «провести через черный ход» Россию на ОИ Спорт, 15:26
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:23
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
В Росбанке рассказали о нежелании Китая работать с банками под санкциями Финансы, 15:20
В России зарегистрируют вакцину от COVID для детей от 6 до 11 лет Общество, 15:16
Консул КНР допустил полное возобновление полетов в Россию в 2023 году Политика, 15:15
Alameda подала иск к Voyager с требованием вернуть $445 млн Крипто, 15:12
Сторонники Саакашвили заявили о его переводе в реанимацию Политика, 15:06
Лавров через главу МИД Египта получил послание Блинкена по Украине Политика, 15:03
Майкла Джексона в байопике об артисте сыграет его племянник Life, 15:02
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило о спасении француза и собаки в центральной Атлантике

Минобороны: российские моряки спасли в Атлантике француза на яхте и его собаку
Яхтсмен-одиночка из Франции попал в трудную ситуацию в Атлантике и подал сигнал бедствия. Его принял отряд боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Моряки спасли француза и собаку, с которой он путешествовал

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» отозвался на сигнал бедствия, который подал яхтсмен-одиночка в центральной части Атлантического океана, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Для оказания помощи экипажу танкер «Кама» отклонился от маршрута движения и направился в район аварии. На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку», — сообщили в военном ведомстве.

Бедствие терпел гражданин Франции Лукас Монтеу, который в одиночку пересекал Атлантику на яхте.

«На борту танкера «Кама» спасенному путешественнику оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт», — уточнили в Минобороны.

Российские моряки получили благодарность от главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Об отправке «Адмирала Горшкова» в «дальний поход» объявил президент Владимир Путин в начале января. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что фрегат пройдет Атлантический и Индийский океаны, а также зайдет в Средиземное море. В феврале он должен принять участие в учениях с военными кораблями Китая и Южно-Африканской Республики у берегов Африки.

Читайте на РБК Pro
Пять ошибок, которые не дают вам заработать на маркетплейсах
«Всему отделу выплатили премию, а мне нет»: как разобраться в ситуации
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца

Минобороны 25 января сообщило, что «Адмирал Горшков» во время дальнего похода в Атлантическом океане отработал процедуру запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». В военном ведомстве сообщили, что учения были проведены «способом компьютерного моделирования». Фрегат сымитировал удар по морской надводной цели, находящейся на расстоянии 900 км.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются, однако во время испытаний в ноябре 2020 года «Циркон» разогнался до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч).

«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль.
Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Минобороны Атлантический океан яхта
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter