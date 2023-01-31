Минобороны сообщило о спасении француза и собаки в центральной Атлантике

Яхтсмен-одиночка из Франции попал в трудную ситуацию в Атлантике и подал сигнал бедствия. Его принял отряд боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков». Моряки спасли француза и собаку, с которой он путешествовал