WSJ назвала удар по военным объектам Ирана операцией «Моссада»

Беспилотник нанес удар по «передовому объекту Минобороны по производству оружия» в центральной части Ирана в рамках операции «Моссада», пишет газета со ссылкой на источники

Удар по оборонным предприятиям в Иране с беспилотника нанесен в ходе операции «Моссада». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, организаторы операции достигли своих целей, так как беспилотник нанес удар по «передовому объекту Минобороны по производству оружия» в Исфахане в центральной части Ирана.

Были поражены здания в четырех разных районах точными ударами, сообщили источники. Со спутниковых фотографий видно, что крыша одного из объектов была повреждена незначительно, однако собеседники издания все же сочли операцию «Моссада» успешной.

Как уточняет WSJ, объект Минобороны Ирана, который был атакован, расположен через дорогу от объекта, принадлежащего Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за работу над программой создания баллистических ракет.

В центре космических исследований находится Институт материалов и энергии, который проводит исследования при разработке беспилотных летательных аппаратов, ракет, спутников и для испытания металлов для ядерного проекта, сказал израильский аналитик Ронен Соломон.

Материал дополняется.