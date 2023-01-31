Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
США отправили на Украину первую партию БМП Bradley Политика, 01:48
Politico узнала о возможном сохранении Столтенбергом поста генсека НАТО Политика, 01:32
Байден отказался поставлять Украине истребители F-16 Политика, 00:48
На Мэрилина Мэнсона вновь подали в суд по обвинению в сексуальном насилии Общество, 00:23
ВТБ увеличит капитал на ₽300 млрд через продажу акций государству Финансы, 00:09
Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину «дестабилизирующим фактором» Политика, 00:06
Финская полиция арестовала налоговый платеж Романа Ротенберга в €120 тыс. Бизнес, 00:05
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Эксперты назвали лыжные курорты — лидеры по росту цен на жилье Недвижимость, 00:03
Как мир отреагировал на рекомендацию МОК допустить россиян к ОИ Спорт, 00:00
Счетная палата нашла расхождение в оценке госактивов в Москве на ₽1 трлн Бизнес, 00:00
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных Экономика, 00:00
МИД Украины напомнил Ирану о персидской мудрости из-за атаки дронов Политика, 30 янв, 23:29
Bloomberg узнал о решении Германии сократить закупки СПГ из России Политика, 30 янв, 22:41
Макрон допустил поставки Украине истребителей Политика, 30 янв, 22:32
Политика ,  
0 

Politico узнала о возможном сохранении Столтенбергом поста генсека НАТО

Politico: Йенс Столтенберг с высокой вероятностью может сохранить пост генсека НАТО
Газета узнала, что Столтенберга считают наиболее вероятным кандидатом на пост генсека, хотя также рассматриваются и другие претенденты — женщины и представители стран Восточной Европы, которые «понимают логику» России

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может сохранить свой пост, хотя есть и другие кандидаты, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседник издания из числа европейских дипломатов распределил возможных кандидатов на пост генсека по уровням. На первом оказался Столтенберг. Его желание остаться на посту отметил также источник Politico в альянсе.

На втором уровне — премьер-министры Нидерландов и Эстонии, Марк Рютте и Кая Каллас, и британский министр обороны Бен Уоллес. На третьем — премьер–министр Литвы Ингрида Шимоните, президена Словакии Зузана Чапутова и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом источник газеты из числа сотрудников НАТО отметил, что «общее ощущение» в альянсе — что пришло «время глотнуть свежего воздуха». Кроме того, собеседники из альянса указали, что в блоке хотят увидеть руководителя-женщину. Ранее все генсеки НАТО были мужчинами.

Один из балтийских чиновников сказал Politico, что новый руководитель альянса должен быть из Восточной Европы, поскольку такой кандидат имеет «опыт общения с Россией» и понимает ее «логику и менталитет».

Материал дополняется

Теги
Йенс Столтенберг НАТО
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter