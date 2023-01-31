Politico узнала о возможном сохранении Столтенбергом поста генсека НАТО

Газета узнала, что Столтенберга считают наиболее вероятным кандидатом на пост генсека, хотя также рассматриваются и другие претенденты — женщины и представители стран Восточной Европы, которые «понимают логику» России

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может сохранить свой пост, хотя есть и другие кандидаты, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседник издания из числа европейских дипломатов распределил возможных кандидатов на пост генсека по уровням. На первом оказался Столтенберг. Его желание остаться на посту отметил также источник Politico в альянсе.

На втором уровне — премьер-министры Нидерландов и Эстонии, Марк Рютте и Кая Каллас, и британский министр обороны Бен Уоллес. На третьем — премьер–министр Литвы Ингрида Шимоните, президена Словакии Зузана Чапутова и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом источник газеты из числа сотрудников НАТО отметил, что «общее ощущение» в альянсе — что пришло «время глотнуть свежего воздуха». Кроме того, собеседники из альянса указали, что в блоке хотят увидеть руководителя-женщину. Ранее все генсеки НАТО были мужчинами.

Один из балтийских чиновников сказал Politico, что новый руководитель альянса должен быть из Восточной Европы, поскольку такой кандидат имеет «опыт общения с Россией» и понимает ее «логику и менталитет».

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