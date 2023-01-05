Столтенберг заявил об опасности недооценки России

Йенс Столтенберг (Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters)

Недооценивать Россию опасно, россияне показали свою готовность к лишениям ради достижения своих целей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе конференции в Норвегии, передает Reuters.

«Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания... У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно», — сказал он.

1 января Столтенберг в эфире «Би-би-си» заявил, что частичная мобилизация, прошедшая в России осенью, показывает, что у властей страны нет намерения прекращать вооруженный конфликт, призвал готовиться к затяжному конфликту и предупредил, что Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Киева.

В декабре в Кремле заявляли, что срок завершения военных действий зависит от украинской стороны и при желании Киева конфликт может завершиться «завтра». Владимир Путин после заседания Госсовета 22 декабря отмечал, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он.