Правозащитники сообщили более чем о 3 тыс. задержанных на акциях протеста

В Москве число задержаний составило 844, в Санкт-Петербурге — 488

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России на несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по состоянию на 16:30 были задержаны 3062 человека, следует из данных «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 844, следом идут Санкт-Петербург (488) и Красноярск (194). Отдельные управления МВД сообщали о числе задержанных в своем городе, в целом по стране ведомство информацию пока не приводило.

В ходе прошлых акций, состоявшихся 23 января, более 3 тыс. задержанных в «ОВД-Инфо» зафиксировали около 23:43 мск.

Некоторые задержания в Москве и Санкт-Петербурге сопровождались столкновениями с силовиками. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 31 января. По данным управления СК, мужчина в ходе несанкционированного митинга на Пионерской площади дважды ударил в голову бойца ОМОНа.