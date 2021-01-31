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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили более чем о 3 тыс. задержанных на акциях протеста

В Москве число задержаний составило 844, в Санкт-Петербурге — 488
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России на несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по состоянию на 16:30 были задержаны 3062 человека, следует из данных «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 844, следом идут Санкт-Петербург (488) и Красноярск (194). Отдельные управления МВД сообщали о числе задержанных в своем городе, в целом по стране ведомство информацию пока не приводило.

В ходе прошлых акций, состоявшихся 23 января, более 3 тыс. задержанных в «ОВД-Инфо» зафиксировали около 23:43 мск.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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Некоторые задержания в Москве и Санкт-Петербурге сопровождались столкновениями с силовиками. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на акции 31 января. По данным управления СК, мужчина в ходе несанкционированного митинга на Пионерской площади дважды ударил в голову бойца ОМОНа.

В Москве массовые задержания прошли возле следственного изолятора «Матросская Тишина», где находится Навальный, а также у станции метро «Сухаревская», на Комсомольской площади и в Орликовом переулке.

Несогласованные акции проходят в поддержку Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) реальным. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

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Автор
Анастасия Батманова
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