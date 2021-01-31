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Отравление Навального ,  
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У «Матросской тишины» начались задержания

У СИЗО задержаны десятки человек, передает корреспондент РБК. По данным «ОВД-Инфо» на 15:21, в Москве число задержанных превысило 520 человек

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Силовики начали задержания у следственного изолятора «Матросская тишина», передает корреспондент РБК. Там находится оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали на 30 суток после возвращения в Москву из Берлина.

Задержаны уже десятки человек. Автозаки подъезжают один за другим, заполняются и уезжают, передает корреспондент РБК. Протестующие идут к «Матросской тишине», скандируя лозунги. Часть из них направилась назад к Комсомольской площади.

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Некоторые задержания сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. К одному из протестующих, задержанных недалеко у «Матросской тишины», применили электрошокер, сообщает телеканал «Дождь».

Ранее задержания в Москве также прошли у станции метро «Сухаревская», у Комсомольской площади и Орликовом переулке.

По данным «ОВД-Инфо» на 15:21, по всей России на акциях в поддержку Навального задержали 2291 человека, в Москве — 520, в Санкт-Петербурге — 242. Среди задержанных — Юлия Навальная и журналист Сергей Пархоменко. Официальных данных о числе задержанных пока нет.

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Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн
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В воскресенье в российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения в Москву из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. По данным МВД, на несанкционированный акции протеста в Москве приняли участие 2 тыс. человек.

Прошлые несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. По данным «ОВД-Инфо», тогда были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, в том числе свыше 1,5 тыс. в Москве. Власти официальной информации о числе задержанных не предоставляли.

Протесты в Москве у Ленинградского и Ярославского вокзалов. Видео
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Авторы
Анастасия Батманова, Юлия Старостина
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