У «Матросской тишины» начались задержания

У СИЗО задержаны десятки человек, передает корреспондент РБК. По данным «ОВД-Инфо» на 15:21, в Москве число задержанных превысило 520 человек

Силовики начали задержания у следственного изолятора «Матросская тишина», передает корреспондент РБК. Там находится оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали на 30 суток после возвращения в Москву из Берлина.

Задержаны уже десятки человек. Автозаки подъезжают один за другим, заполняются и уезжают, передает корреспондент РБК. Протестующие идут к «Матросской тишине», скандируя лозунги. Часть из них направилась назад к Комсомольской площади.

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Некоторые задержания сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. К одному из протестующих, задержанных недалеко у «Матросской тишины», применили электрошокер, сообщает телеканал «Дождь».