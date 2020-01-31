Трамп снял введенный Обамой запрет на использование противопехотных мин

Действующий с 2014 года запрет распространялся на использование противопехотных мин во всем мире за исключением Корейского полуострова, где близ демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР расположена база США

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Президент США Дональд Трамп принял решение отменить ограничения на использование американскими военными наземных противопехотных мин. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Министерство обороны определило, что ограничения, наложенные на американские [вооруженные] силы администрацией [предыдущего президента США Барака] Обамы, могут поставить их в невыгодное положение во время конфликта с нашими противниками. Президент не желает брать этот риск на себя», — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации США, Пентагон сформировал новую политику в отношении наземных мин, в соответствии с которой отныне военные в исключительных обстоятельствах смогут использовать недолговечные наземные мины, «специально предназначенные для уменьшения преднамеренного вреда гражданским лицам и сил союзников». «Это решение является еще одним в серии действий, предпринятых администрацией Трампа, чтобы предоставить нашим военным гибкость и возможности, необходимые для победы», — добавили в Белом доме.

Оттавский договор или Конвенцию о запрете противопехотных мин начали разрабатывать в 1996 году. Документ предусматривал полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и накопления, а также уничтожение запасов в четырехлетний срок (есть ряд исключений). Договор был принят в сентябре 1997 года, а в начале декабря — подписан. Сперва свои подписи под соглашением поставили представители 121 государства. По состоянию на 2017 год, Оттавский договор подписали более 150 стран. В их числе до сих пор отсутствуют страны с мощным военным потенциалом, включая США, Россию, Китай, Израиль, Индию, Пакистан, КНДР, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ.