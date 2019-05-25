Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

Несмотря на то, что конгресс наложил ограничения на поставку американского оружия в ряд стран Ближнего Востока, Дональд Трамп решил их поддержать перед лицом угрозы со стороны Ирана

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Белый дом готовится обойти эмбарго, наложенное конгрессом США на поставки оружия в страны Персидского залива, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. На этом фоне 25 мая госсекретарь Майк Помпео поручил одобрить продажу оружия на $8,1 млрд в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для сдерживания Ирана, передает Reuters.

Для того, чтобы обойти запрет конгресса, Белому дом сослался на возможность введения чрезвычайной ситуации, которая позволяет осуществлять поставки оружия «в интересах национальной безопасности». «Эти поставки будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищать себя от Исламской Республики Иран», — подчеркнул Помпео.

Решение американской администрации уже вызвало негативный отклик в американском парламенте. «Я разочарован, но не удивлен, что администрация Трампа вновь не смогла расставить приоритеты в наших долгосрочных интересах, национальной безопасности или защите прав человека. Вместо этого она оказывает помощь авторитарным странам, таким как Саудовская Аравия», — заявил сенатор-демократ Боб Менендес, передает Bloomberg.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013-го по 2017 год Саудовская Аравия являлась крупнейшим импортером американских вооружений — в эти годы на Эр-Рияд приходилось 18% всего американского оружейного экспорта.

На фоне нарастания напряженности в отношениях с Ираном 24 мая Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных. Это решение он объяснил тем, что они помогут защитить уже присутствующих в регионе военнослужащих.