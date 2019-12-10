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Политика ,  
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Сенаторы США решили не давать денег на новые ракеты средней дальности
Против разработки таких ракет ранее выступали представители американской Демократической партии

В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам сената, содержится запрет на приобретение и размещение новых ракет средней дальности наземного базирования. Документ также предлагает поиск альтернативы этому оружию и при участии членов НАТО.

Кроме того, в бюджете содержится требование предварительного уведомления членов конгресса о намерении США выйти из договора СНВ-3 (ограничивает США и Россию в количестве межконтинентальных баллистических ракет, стратегических ракет на подводных лодках и бомбардировщиках) и соглашения об открытом небе. Авторы документа помимо этого указывают, что в случае открытого неба Вашингтон должен предварительно проконсультироваться со своими союзниками.

Как ранее сообщала Deutsche Welle, вопрос разработки ракет средней дальности стал предметом спора в конгрессе. Республиканцы в целом соглашались на просьбу президента Дональда Трампа выделить на эти цели $96 млн, а демократы были против. Последние, в частности, аргументировали свой отказ тем, что создание и размещение новых ракет после выхода США и России из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обвинениям в развязывании гонки вооружений в адрес Вашингтона.

Соглашение об открытом небе также привело к разногласиям между демократами и Белым домом. Оппоненты Трампа выступают против разрыва заключенного в 1992 году соглашения, поскольку считают, что наблюдательные полеты над территорией России могут помешать Москве в планировании каких-либо операций в Восточной Европе. Соответствующие письма в администрацию президента США и Государственный департамент направляли член палаты представителей Элиот Энгел, сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид. Однако в Белом доме так и не прояснили позицию по этому поводу.

Что касается договора СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, Москва предлагала Вашингтону продлить его на несколько лет. Помощник госсекретаря США Кристофер Форд 3 декабря допустил такую возможность, однако уточнил, что решение по этому поводу еще не принято.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Пентагон, ракеты малой дальности
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