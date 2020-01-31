США сняли санкции с судовой компании — перевозчика СПГ для НОВАТЭКа

Речь идет о компании Cosco Dalian — «дочке» китайской госкомпании Cosco. Под санкциями она находилась с сентября минувшего года

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Минфин США отменил санкции в отношении китайской компании Cosco Dalian, которая через совместное предприятие с канадской Teekay владеет и является оператором четырех СПГ-танкеров для НОВАТЭКа. Об этом говорится в сообщении ведомства. Вашингтон обвинял китайскую компанию в транспортировке иранской нефти.

Reuters со ссылкой на источник в крупной китайской нефтяной компании ранее анонсировал снятие санкций с Cosco Dalian. Представитель Cosco Shipping Energy Transportation (материнская компания Cosco Dalian) заявил, что компания пока не проинформирована об изменениях санкционного режима. «Компания сделает необходимое объявление, когда будет знать больше», — цитировало его Reuters.

Cosco Shipping Tanker (Dalian) была внесена в санкционный список США 25 сентября 2019 года. Подразделения Cosco в Даляне имеют около 40 танкеров, однако действия Вашингтона привели к путанице в отношении того, распространяются ли санкции на флот материнской компании, который насчитывает более 1 тыс. судов, замечает Reuters.

Cosco Dalian является владельцем 50% China LNG Shipping, которой, в свою очередь, принадлежит половина в совместном предприятии с Teekay, владеющем четырьмя СПГ-танкерами арктического класса для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Еще в октябре США освободили из-под санкций China LNG Shipping. Для этого международной транспортной компании пришлось изменить структуру акционеров. Сама China LNG Shipping не была включена в санкционный список Минфина США, но, поскольку 50% ее акций у Cosco Dalian, она квалифицировалась как заблокированное лицо.