Горбачев назвал оскорблением памяти погибших слова Зеленского о войне

Во время поездки в Польшу украинский лидер поддержал официальную позицию Варшавы, которая возлагает на СССР вину за развязывание Второй мировой войны

Михаил Горбачев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, поддержавшего позицию Польши о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Горбачев признался, что данное высказывание украинского президента было для него «крайне странным» и «просто поразительным». «Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — сказал Горбачев в беседе с «РИА Новости».

Экс-президент СССР добавил, что лучшим ответом на слова Зеленского накануне 75-летия Победы будет «воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы». «У нас есть что сказать», — заметил он.

Заявление Зеленского, о котором идет речь, прозвучало во время его визита в Польшу. Там украинский лидер поддержал официальную позицию Варшавы, которая возлагает на СССР вину за развязывание Второй мировой войны. Зеленский заявил, что Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Именно это привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», отметил тогда президент Украины.