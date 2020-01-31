Политика , 31 янв, 13:48
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Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Майк Помпео и Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься вопросами урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео. Трансляция велась в Facebook офиса Зеленского.
Украинский президент добавил, что таким образом «США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма».
Он также поблагодарил Помпео как представителя США за «твердую позицию» по ситуации в Донбассе.
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