Украинские СМИ назвали возможного преемника Волкера

Спецпредставителем США на Украине может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив. The Washington Post писала, что в 1981 году его поймали на краже из магазина

Курт Волкер (Фото: Jim lo Scalzo / EPA/ ТАСС)

Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины после ухода Курта Волкера может получить отставной сотрудник ЦРУ Майкл Костив, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

По данным издания, Костива планировали сделать послом США на Украине, но после отставки Волкера стали рассматривать его кандидатуру на освободившуюся должность. При этом, для назначения на пост спецпредставителя достаточно одобрения госсекретаря, тогда как кандидатуру посла утверждает сенат.

Костиву 72 года, он около десяти лет работал в ЦРУ и ушел из разведслужбы в начале 1980-х годов. Впоследствии он работал в компании Chevron и был директором по персоналу в комитете палаты представителей по разведке. В 2004 году он официально ушел в отставку в качестве полковника армии США.

В том же году директор ЦРУ Портер Госс выдвинул Костива на пост исполнительного директора управления, но тот отказался и вместо этого стал советником Госса. Это произошло на фоне того, как The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в 1981 году Костива поймали на краже из магазина (The New York Times писала, что Костив украл бекон), после чего ЦРУ отправило его в административный отпуск, во время которого он решился на оставку.

С июля 2017 года спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины был Курт Волкер. В конце сентября Reuters и CNN сообщили, что он подал в отставку после публикации конгрессом жалобы сотрудника разведки на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.