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Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к ООН с просьбой отменить оружейное эмбарго, передает ТАСС.

«Мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», — сказал он.

Туадера также поблагодарил руководство России за согласованную поставку вооружения и попросил содействия в снятии оружейного эмбарго, сообщает сайт Кремля.

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Туадера заявил, что резолюция о смягчении эмбарго на поставку оружия, которая была принята 12 сентября этого года Советом Безопасности ООН на основании французского проекта, недостаточна.

«Нам необходимо более тяжелое оружие для формирования эффективных сил в ЦАР. Вооруженные группы получают его контрабандным путем», — сказал он.

Оружейное эмбарго в отношении ЦАР было введено в 2013 году. Любая отправка оружия в регион может осуществляться только с согласования комитета Совета Безопасности ООН. При этом Россия два раза согласовывала поставки вооружения и отправляла в страну военных инструкторов.

 

Теги: оружейное эмбарго, ЦАР, ООН
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