Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к ООН с просьбой отменить оружейное эмбарго, передает ТАСС.
«Мы просим снять эмбарго, которое действует против легитимных властей», — сказал он.
Туадера также поблагодарил руководство России за согласованную поставку вооружения и попросил содействия в снятии оружейного эмбарго, сообщает сайт Кремля.
Туадера заявил, что резолюция о смягчении эмбарго на поставку оружия, которая была принята 12 сентября этого года Советом Безопасности ООН на основании французского проекта, недостаточна.