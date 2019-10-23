Президент ЦАР попросил ООН отменить оружейное эмбарго

«Нам необходимо более тяжелое оружие для формирования эффективных сил в ЦАР. Вооруженные группы получают его контрабандным путем», — сказал он.

Оружейное эмбарго в отношении ЦАР было введено в 2013 году. Любая отправка оружия в регион может осуществляться только с согласования комитета Совета Безопасности ООН. При этом Россия два раза согласовывала поставки вооружения и отправляла в страну военных инструкторов.



