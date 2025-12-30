Мария Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками

Мария Захарова и младшая сестра главы КНДР Ким Ё Чжон обменялись подарками к Новому году. Официальный представитель МИД России получила вазу, а заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии — картину Никаса Сафронова

Video

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон подарила Марии Захаровой вазу в честь Нового года. Об этом официальный представитель МИД России рассказала в Telegram.

Подарок передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль. Захарова в ответ подарила Ким картину художника Никаса Сафронова.

«Я узнала об этом буквально вчера вечером. Учитывая предновогодний цейтнот, подготовить ответный подарок было практически невозможно. Я решила обратиться ко всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет сангиной», — написала она. Захарова добавила, что фотографию для портрета она выбрала совместно с Сафроновым.

Син Хон Чхоль и Никас Сафронов (Фото: Мария Захарова / Telegram) Фото: Мария Захарова / Telegram

Ким Ё Чжон — родная младшая сестра Ким Чен Ына и дочь экс-главы КНДР Ким Чен Ира. Она является заместителем заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, регулярно участвует в дипломатических мероприятиях.

Ранее Ким Чен Ын отправил президенту России телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой передал «самые горячие и сердечные поздравления». Владимир Путин также поздравлял главу КНДР. В послании выразил надежду, что Москва и Пхеньян продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения.

30 декабря Владимир Путин также направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом иностранным политикам. Послания, в частности, получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.