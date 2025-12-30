 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мария Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками

Мария Захарова и младшая сестра главы КНДР Ким Ё Чжон обменялись подарками к Новому году. Официальный представитель МИД России получила вазу, а заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии — картину Никаса Сафронова

Мария Захарова и сестра Ким Чен Ына обменялись новогодними подарками
Video

Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон подарила Марии Захаровой вазу в честь Нового года. Об этом официальный представитель МИД России рассказала в Telegram.

Подарок передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль. Захарова в ответ подарила Ким картину художника Никаса Сафронова.

«Я узнала об этом буквально вчера вечером. Учитывая предновогодний цейтнот, подготовить ответный подарок было практически невозможно. Я решила обратиться ко всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет сангиной», — написала она. Захарова добавила, что фотографию для портрета она выбрала совместно с Сафроновым.

Фото: Мария Захарова / Telegram
Фото: Мария Захарова / Telegram
Фото: Мария Захарова / Telegram
Фото: Мария Захарова / Telegram
Син Хон Чхоль и Никас Сафронов
(Фото: Мария Захарова / Telegram)
Фото: Мария Захарова / Telegram

Уиткофф передал Трампу ящик икры из России
Политика

Ким Ё Чжон — родная младшая сестра Ким Чен Ына и дочь экс-главы КНДР Ким Чен Ира. Она является заместителем заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, регулярно участвует в дипломатических мероприятиях.

Ранее Ким Чен Ын отправил президенту России телеграмму по случаю наступающего Нового года, в которой передал «самые горячие и сердечные поздравления». Владимир Путин также поздравлял главу КНДР. В послании выразил надежду, что Москва и Пхеньян продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения.

30 декабря Владимир Путин также направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом иностранным политикам. Послания, в частности, получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Авторы
Персоны
Романов Илья
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
