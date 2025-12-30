В Черниговской и Днепропетровской областях расширили эвакуацию

В 59 селах Черниговской и Днепропетровской областей объявили эвакуацию

Обязательную эвакуацию объявили в 14 селах Черниговской области и 45 населенных пунктах Днепропетровской области Украины. Власти сообщили, что людей вывезут в течение месяца

Фото: Национальная полиция Украины

В 14 приграничных селах Черниговской области Украины объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил глава региональной госадминистрации Вячеслав Чаус.

Речь о населенных пунктах в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Сейчас там проживают около 300 человек. Решение об эвакуации было принято на Совете обороны.

Черниговская область находится в центре Украины. Регион граничит с Киевской, Сумской и Полтавской областями страны, а также с Брянской областью России и Гомельской Белоруссии.

Кроме того, объявлена эвакуация 45 населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области, сообщили представители Покровской территориальной общины в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Людей планируют вывезти в течение 30 дней.

Ранее украинские власти объявили эвакуацию мирных жителей с ряда приграничных территорий Сумской области. В частности, людей вывозят из Краснопольского района, который граничит с Курской областью. 20 декабря Минобороны России сообщало о взятии Высокого в этом районе.

29 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о наступлении в сторону Славянска. Он отметил, что российские военные продвигаются на широком фронте после взятия Северска. О его переходе под контроль Москвы стало известно 11 декабря.