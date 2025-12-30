В Черниговской и Днепропетровской областях расширили эвакуацию
В 14 приграничных селах Черниговской области Украины объявлена обязательная эвакуация. Об этом сообщил глава региональной госадминистрации Вячеслав Чаус.
Речь о населенных пунктах в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Сейчас там проживают около 300 человек. Решение об эвакуации было принято на Совете обороны.
Черниговская область находится в центре Украины. Регион граничит с Киевской, Сумской и Полтавской областями страны, а также с Брянской областью России и Гомельской Белоруссии.
Кроме того, объявлена эвакуация 45 населенных пунктов в Синельниковском районе Днепропетровской области, сообщили представители Покровской территориальной общины в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Людей планируют вывезти в течение 30 дней.
Ранее украинские власти объявили эвакуацию мирных жителей с ряда приграничных территорий Сумской области. В частности, людей вывозят из Краснопольского района, который граничит с Курской областью. 20 декабря Минобороны России сообщало о взятии Высокого в этом районе.
29 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о наступлении в сторону Славянска. Он отметил, что российские военные продвигаются на широком фронте после взятия Северска. О его переходе под контроль Москвы стало известно 11 декабря.
