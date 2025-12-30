Суд вынес приговор по делу о хищении во Всероссийском обществе глухих

Руководству общества назначили наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 12 лет. Они продавали недвижимость, принадлежащую Обществу глухих, в шести регионах России по заведомо заниженным ценам

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор фигурантам по делу о хищении во Всероссийском обществе глухих, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бывшего президента организации Валерия Рухледеева (возглавлял организацию с 2003 года) взяли под стражу в зале суда, его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 160 — хищение чужого имущества. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет;

ч. 4 ст. 159 — мошенничество. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Президента общества Станислава Иванова, вице-президентов общества Евгения Безрукова и Венеру Гаулстон, а также главу новосибирского отделения организации Михаила Брагина, бывшего вице-президента Вадима Иванченко, Александра Дорофеева (также взяли под стражу), Ларису Джерештиеву и Сергея Кособокова признали виновными по ч. 4 ст. 160, а начальницу отдела недвижимости Маргариту Демидову — по ч. 4 ст. 159.

Осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 12 лет. Демидову и Джерештиеву приговорили к условным срокам наказания.

По версии следствия, фигуранты дела «совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества» в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области, «которое находилось в собственности» Общества глухих. Тем самым, считают следователи, организации был нанесен значительный ущерб. В результате продажи непрофильных активов ущерб, по оценке следствия, составил 211 млн руб.

Дело было заведено еще в начале 2018 года, и в числе первых фигурантов значился Рухледев, а также другие экс-сотрудники. Их обвинили в подписании фиктивных актов о выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации, ущерб оценивался в 320 млн руб. Рухледев весной прошлого года получил семь лет колонии, другие фигуранты дела — от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы.

Иванова, Безрукова, Гаулстон и Брагина Мещанский суд Москвы арестовал в конце февраля 2024 года. В марте 2023 года бывшего президента общества Рухледева также признали виновным в растрате более 50 млн руб. из средств организации и приговорили его к семи годам колонии общего режима.