Скрывавшегося 12 лет экс-чиновника осудили за хищение ₽2,6 млрд

Скрывавшемуся 12 лет экс-чиновнику Донских дали 13 лет за хищение ₽2,6 млрд

Суд Липецкой области признал Олега Донских виновным по девяти эпизодам мошенничества и незаконного хранения огнестрельного оружия. Ущерб от хищения средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк» составил более 2,6 млрд руб.

Олег Донских (Фото: sud48 / VK)

Суд Липецкой области приговорил бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских к 13 годам лишения свободы по девяти эпизодам мошенничества и незаконного хранения огнестрельного оружия, сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в период с 2007 по 2011 год Донских вместе с соучастниками разработал схему хищения денежных средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». Для этого через подконтрольные юридические лица они заключали фиктивные договоры лизинга и кредитные соглашения на приобретение оборудования и товаров якобы для развития финансово-хозяйственной деятельности организаций. Полученные средства не использовались по назначению, а были похищены. Общий ущерб составил более 2,6 млрд руб.

Кроме того, при обыске по месту жительства Донских был обнаружен переделанный под патроны 5,6 мм револьвер системы «Наган».

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.

В июне 2024 года Донских, находившегося 12 лет в розыске, задержали в Истринском районе Подмосковья. При задержании экс-чиновник утверждал, что не знает, за что находился в розыске.

Ранее соучастники Донских — бывшие руководители ООО «Межрегионторг+» Сергей Бурдовский и ООО «Липецкагротехсервис» Игорь Коняхин — были задержаны в 2012 году и в 2017 году осуждены на сроки от девяти до 11,5 лет лишения свободы за аналогичные эпизоды мошенничества.

Весной 2009 года Донских был назначен начальником управления сельского хозяйства администрации Липецкой области, а в июне того же года занял пост директора департамента административной работы Минсельхоза. Тогда, в период с 2009 по 2012 год, министерством руководила Елена Скрынник.