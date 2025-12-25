Путин поздравил Трампа с Рождеством

Дональд Трамп (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Рождеством, отправив телеграмму. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что телефонный разговор лидеров стран пока не планируется.

«Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил телеграмму. Предположить, что сегодня будет разговор с президентом США, нельзя. По крайней мере, он не планируется», — сказал Песков.

Летом российский лидер поздравил Трампа с днем рождения во время их телефонного разговора. Несколько дней назад помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит поздравление и с Новым годом.

При этом в последние годы Путин не поздравлял с Новым годом и Рождеством президента США. Песков объяснял это тем, что Штаты – недружественная страна для России. Например, в 2022 году Путин не поздравлял Джо Байдена, но направил послания, в частности, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони и бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

После возвращения Трампа в Белый дом Москва неоднократно заявляла об улучшении отношений с США.