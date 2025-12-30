Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии

Евгений Урлашов (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова освободили из колонии 30 декабря после срока в 12,5 лет, сообщил портал 76.ru. Эту информацию РБК подтвердил источник из окружения Урлашова.

Он отбывал наказание в колонии №1 в Твери за получение взяток. Срок истекал 2 января 2026 года. Бывший мэр вышел ранее, так как дата выпала на праздничный день, пояснила ранее ФСИН.

Урлашова выбрали мэром Ярославля в апреле 2012-го. На выборы он шел как самовыдвиженец, а за полгода до этого вышел из «Единой России». В июле 2013 года он был задержан.

Экс-мэра обвинили в получении взяток от местных бизнесменов и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 60 млн рублей. Следствие установило, что он требовал от директора фирмы ООО «Радострой» и члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева откат в размере 14 млн рублей от суммы контракта на уборку мусора в городе.

