 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии

Евгений Урлашов
Евгений Урлашов (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова освободили из колонии 30 декабря после срока в 12,5 лет, сообщил портал 76.ru. Эту информацию РБК подтвердил источник из окружения Урлашова. 

Он отбывал наказание в колонии №1 в Твери за получение взяток. Срок истекал 2 января 2026 года. Бывший мэр вышел ранее, так как дата выпала на праздничный день, пояснила ранее ФСИН.

Урлашова выбрали мэром Ярославля в апреле 2012-го. На выборы он шел как самовыдвиженец, а за полгода до этого вышел из «Единой России». В июле 2013 года он был задержан.

Экс-мэра обвинили в получении взяток от местных бизнесменов и приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 60 млн рублей. Следствие установило, что он требовал от директора фирмы ООО «Радострой» и члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева откат в размере 14 млн рублей от суммы контракта на уборку мусора в городе.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Романов Илья, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств Общество, 11:41
Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу Общество, 11:37
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство Политика, 11:36
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию Спорт, 11:30
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справиться Образование, 11:27
Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России Общество, 11:27
Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной Общество, 11:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильем Недвижимость, 11:20
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд Финансы, 11:17
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников Инвестиции, 11:16
Ускорение роста цен в конце года. Справится ли с ним ставка ЦБПодписка на РБК, 11:15
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая Политика, 11:13
Этим «европейцам» не страшен утильсбор. Мы нашли шесть классных вариантов Авто, 11:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05