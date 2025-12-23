 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Китай решил развивать туризм и рыболовство в Антарктиде

В Китае разработали закон о защите интересов страны в Антарктиде
Фото: Yang Shu / XinHua / Global Look Press
Фото: Yang Shu / XinHua / Global Look Press

В высший законодательный орган КНР — Всекитайское собрание народных представителей поступил на первое рассмотрение законопроект об антарктической деятельности и охране окружающей среды, пишет South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, документ призван защитить национальные интересы Китая в Антарктиде и укрепить его роль в управлении южным континентом.

Действующее сейчас в Китае законодательство регулирует прежде всего организацию и проведение научных экспедиций на Южный полюс. С принятием нового документа оно распространится также на туризм, судоходство и рыболовство в антарктическом регионе, уточняет SCMP.

Ученые рассказали, как пингвины могут спасти Антарктиду от потепления
Общество
Фото:Christian Vorhofer / imagebroker.com / Global Look Press

Согласно проекту закона, чтобы получить разрешение на эти виды деятельности в Антарктиде, заявитель должен будет представить властям прогноз воздействия на окружающую среду и подробный план действий в случае ЧС. Также от него потребуют страховой полис или финансовые гарантии для покрытия потенциальных рисков.

Новый закон об Антарктиде коснется не только китайских граждан и организаций, но также иностранцев и зарубежные компании, которые организуют антарктические экспедиции и поездки с территории КНР.

В 1983 году Китай присоединился к Договору об Антарктике без возможности выдвижения территориальных претензий. На следующий год власти КНР организовали первую научную экспедицию на Южный полюс. Сейчас на континенте и прилегающих островах расположены пять китайский научных станций, в том числе одна сезонная, которые изучают водную и наземную среду, следят за изменением климата. У страны есть свой флот ледоколов. Для сравнения: у России в антарктическом регионе семь станций, из них одна сезонная.

