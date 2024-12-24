В Минске начался суд над комиком Комиссаренко из-за слов про Лукашенко
Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против комика Вячеслава Коммисаренко по обвинению в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и клевете на него, сообщает агентство БелТА.
Комиссаренко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:
- разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;
- клевета в отношении президента Белоруссии;
- оскорбление президента страны.
По статье о разжигании ненависти комику грозит до пяти лет заключения, если он вернется в страну. За оскорбление Лукашенко в Белоруссии могут лишить свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело против Комиссаренко завели в августе 2024 года.
Ранее Комиссаренко в юмористической программе «Что было дальше» называл Лукашенко «Чык-Чырыком» и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».
В ноябре 2021-го Комиссаренко дал интервью для YouTube-канала Юрия Дудя (признан иноагентом в России). В марте 2022-го этот выпуск признали в Белоруссии экстремистским.
В 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии. Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако вскоре уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.
Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске, начал карьеру в рекламе, где работал копирайтером и писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» он дебютировал в проекте «Смех без правил» на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и «законами телевидения». После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов