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Политика ,  
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В Минске начался суд над комиком Комиссаренко из-за слов про Лукашенко

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Слава Комиссаренко (Фото: Slavakomissarenko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против комика Вячеслава Коммисаренко по обвинению в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и клевете на него, сообщает агентство БелТА.

Комиссаренко обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса:

  • разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;
  • клевета в отношении президента Белоруссии;
  • оскорбление президента страны.

По статье о разжигании ненависти комику грозит до пяти лет заключения, если он вернется в страну. За оскорбление Лукашенко в Белоруссии могут лишить свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело против Комиссаренко завели в августе 2024 года.

Ранее Комиссаренко в юмористической программе «Что было дальше» называл Лукашенко «Чык-Чырыком» и пародировал его. Также артист рассказывал, что его преследует КГБ Белоруссии. В самом ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».

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В ноябре 2021-го Комиссаренко дал интервью для YouTube-канала Юрия Дудя (признан иноагентом в России). В марте 2022-го этот выпуск признали в Белоруссии экстремистским.

В 2021 году ему запретили выступать в Белоруссии. Комик переехал в Россию и получил гражданство, однако вскоре уехал за границу, объяснив это преследованиями со стороны КГБ Белоруссии.

Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске, начал карьеру в рекламе, где работал копирайтером и писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» он дебютировал в проекте «Смех без правил» на ТНТ, а с 2012 года стал постоянным резидентом проекта Stand Up на этом канале. В 2020 году он ушел с ТНТ, объяснив это выгоранием и «законами телевидения». После ухода Комиссаренко завел свой YouTube-канал, который набрал почти 1,5 млн подписчиков, а также продолжает выступать за границей.

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Слава Комиссаренко Белоруссия суд оскорбление
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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