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Политика ,  
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Эксклюзив

МИД объяснил полет российского спецборта в США

Захарова: спецборт «Россия» летал в США для ротации дипломатов
Спецборт из отряда «Россия», обычно обслуживающий главных лиц государства, в конце декабря совершил перелеты между Москвой, Нью-Йорком и Вашингтоном
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Самолет специального летного отряда «Россия» летал в США для проведения ротации сотрудников дипломатической миссии, сообщила РБК представитель МИДа Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», — сказала она.

Речь идет о самолете Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023. Как следует из данных сервиса FlightRadar24, в среду, 25 декабря, борт перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.

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Фото:Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В октябре от обязанностей был освобожден посол России в США Анатолий Антонов. В конце ноября МИД объявил, что новым послом станет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИДа, бывший посол России в Канаде.

В МИДе не уточняли, когда новый посол прибудет в Вашингтон. Еще четыре дня назад, 26 декабря, он находился в Москве.

«Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — рассказал министр Сергей Лавров.

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Мария Захарова МИД США
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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