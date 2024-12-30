МИД объяснил полет российского спецборта в США
Самолет специального летного отряда «Россия» летал в США для проведения ротации сотрудников дипломатической миссии, сообщила РБК представитель МИДа Мария Захарова.
«Очередная ротация дипломатов», — сказала она.
Речь идет о самолете Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023. Как следует из данных сервиса FlightRadar24, в среду, 25 декабря, борт перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.
В октябре от обязанностей был освобожден посол России в США Анатолий Антонов. В конце ноября МИД объявил, что новым послом станет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИДа, бывший посол России в Канаде.
В МИДе не уточняли, когда новый посол прибудет в Вашингтон. Еще четыре дня назад, 26 декабря, он находился в Москве.
«Американцы, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, они сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям», — рассказал министр Сергей Лавров.
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