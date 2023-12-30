 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

США после удара ВСУ по Белгороду заявили, что не поощряют такие атаки

Госдепартамент после удара ВСУ по Белгороду: США не поощряют такие атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
При ударе ВСУ по центру Белгорода, по последним данным, погибли 14 человек, пострадали больше сотни, в том числе дети. Минобороны сообщило, что ВСУ использовали ракеты «Ольха» и снаряды чешской РСЗО Vampire, часть из них сбила ПВО
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не поощряет атаки со стороны Украины, подобные тому, что ВСУ нанесли 30 декабря по Белгороду.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщил «РИА Новости» представитель американского дипломатического ведомства.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Обстрел Белгорода произошел около 15:00. Был атакован центр города. По последним данным, опубликованным МЧС, жертвами удара стали 14 человек, 108 пострадали. Среди погибших есть двое детей, 15 несовершеннолетних ранены. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пострадали 17 детей, четверо в реанимации в тяжелом состоянии.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

По данным российского Минобороны, при ударе ВСУ использовали реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и две ракеты «Ольха» с запрещенным кассетным снаряжением. Обе ракеты были сбиты системой ПВО, как и большинство снарядов, но часть из них вместе с обломками ракет упали в Белгороде.

В Минобороны заявили, что этой атакой Киев пытался «отвлечь внимание от поражений на фронте» и «спровоцировать» российскую сторону «на подобные действия». В ведомстве подчеркнули, что российская армия наносит удары «только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета безопасности организации на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени), Россия настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву, уточнил он.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдепартамент США Белгород Белгородская область обстрел ВСУ
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело по трем статьям после удара по Белгороду
Политика
Минобороны заявило о попытке спровоцировать Россию ударом по Белгороду
Политика
При обстреле Белгорода оказалось повреждено здание правительства региона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
В России впервые вынесли приговор за госизмену, совершенную подростком Политика, 19:49
Впервые в истории Единой лиги ВТБ титул MVP месяца получили два игрока Спорт, 19:45
США после удара ВСУ по Белгороду заявили, что не поощряют такие атаки Политика, 19:44
Захарова назвала причастными к удару по Белгороду Британию, США и ЕС Политика, 19:42
Белгород после обстрела. Фотографии Общество, 19:33 
Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное Политика, 19:30
ЦСКА победил впервые за шесть последних матчей в КХЛ Спорт, 19:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Внедорожник грязи не боится: тест-драйв Tank 300 City РБК х Танк 300 Сити, 19:20
СК возбудил уголовное дело по трем статьям после удара по Белгороду Политика, 19:14
Минобороны заявило о попытке спровоцировать Россию ударом по Белгороду Политика, 19:06
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду Политика, 18:59
После обстрела Белгорода в реанимации оказались четыре ребенка Общество, 18:36
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами Политика, 18:14
Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб Спорт, 18:10