Госдепартамент после удара ВСУ по Белгороду: США не поощряют такие атаки

США после удара ВСУ по Белгороду заявили, что не поощряют такие атаки

При ударе ВСУ по центру Белгорода, по последним данным, погибли 14 человек, пострадали больше сотни, в том числе дети. Минобороны сообщило, что ВСУ использовали ракеты «Ольха» и снаряды чешской РСЗО Vampire, часть из них сбила ПВО

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не поощряет атаки со стороны Украины, подобные тому, что ВСУ нанесли 30 декабря по Белгороду.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщил «РИА Новости» представитель американского дипломатического ведомства.

Обстрел Белгорода произошел около 15:00. Был атакован центр города. По последним данным, опубликованным МЧС, жертвами удара стали 14 человек, 108 пострадали. Среди погибших есть двое детей, 15 несовершеннолетних ранены. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пострадали 17 детей, четверо в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным российского Минобороны, при ударе ВСУ использовали реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и две ракеты «Ольха» с запрещенным кассетным снаряжением. Обе ракеты были сбиты системой ПВО, как и большинство снарядов, но часть из них вместе с обломками ракет упали в Белгороде.

В Минобороны заявили, что этой атакой Киев пытался «отвлечь внимание от поражений на фронте» и «спровоцировать» российскую сторону «на подобные действия». В ведомстве подчеркнули, что российская армия наносит удары «только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».



Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета безопасности организации на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени), Россия настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву, уточнил он.