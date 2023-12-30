США после удара ВСУ по Белгороду заявили, что не поощряют такие атаки
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не поощряет атаки со стороны Украины, подобные тому, что ВСУ нанесли 30 декабря по Белгороду.
«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщил «РИА Новости» представитель американского дипломатического ведомства.
Обстрел Белгорода произошел около 15:00. Был атакован центр города. По последним данным, опубликованным МЧС, жертвами удара стали 14 человек, 108 пострадали. Среди погибших есть двое детей, 15 несовершеннолетних ранены. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, пострадали 17 детей, четверо в реанимации в тяжелом состоянии.
По данным российского Минобороны, при ударе ВСУ использовали реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и две ракеты «Ольха» с запрещенным кассетным снаряжением. Обе ракеты были сбиты системой ПВО, как и большинство снарядов, но часть из них вместе с обломками ракет упали в Белгороде.
В Минобороны заявили, что этой атакой Киев пытался «отвлечь внимание от поражений на фронте» и «спровоцировать» российскую сторону «на подобные действия». В ведомстве подчеркнули, что российская армия наносит удары «только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре».
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета безопасности организации на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени), Россия настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву, уточнил он.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%