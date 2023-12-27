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Военная операция на Украине ,  
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Администратору канала «Она развалилась» дали 14 лет колонии за госизмену

Администратор телеграм-каналов Елисеев приговорен к 14 годам по делу о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Елисеев делал антивоенные высказывания и перечислял деньги ВСУ через криптовалютный счет, постановил суд. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Он был автором в пабликах «Она развалилась» и «Калхозное безумие»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Феликс Елисеев приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. Приговор вынесли 19 декабря.

«Вину он признал, досудебного соглашения не заключал, дело было рассмотрено в общем порядке с исследованием всех доказательств», — сообщили в суде.

Его обвиняли в госизмене и двух эпизодах публичного оправдания терроризма (ст. 275 и ч. 2 ст. 205.2 УК), уточняет ТАСС. Первоначально следователи завели дело из-за двух публикаций антивоенного содержания, затем обвинение было ужесточено — добавили статью о госизмене. По версии суда, Елисеев перечислял средства куратору через криптовалютный счет, деньги предназначались для закупки оружия и обмундирования для украинской армии.

Следователи обратили внимание на публикацию в канале «Калхозное безумие», в которой Елисеев одобрительно оценивает удары по нефтебазе в Белгороде, уточняет «Осторожно, новости». Его задержали в декабре 2022 года. Как пишет канал, Елисеев администрировал паблик «Она развалилась» и был автором постов в паблике «Калхозное безумие». Об администрировании первого паблика упоминает и телеканал «360».

«Осторожно, новости» связывает дело против Елисеева с сообщением ФСБ о задержании в Липецке «сторонника одного из леворадикальных объединений» в этом сентябре. «С начала специальной военной операции, с конца февраля 2022 года, я инициативно перечислил денежные средства Вооруженным силам Украины с целью скорейшей победы Украины над Россией», — сказал тогда мужчина на видеозаписи с измененным голосом и размытым изображением лица. Его имя в ФСБ не уточнили.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
госизмена приговор
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