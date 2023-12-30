Жителей Белгорода призвали идти в укрытия из-за ракетной угрозы

По словам губернатора, угроза сохраняется. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, известно как минимум о двоих погибших

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — написал он в телеграм-канале. Bel.ru сообщил, что МЧС также разослало горожанам сообщения о ракетной опасности.

Ранее Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительным данным, есть раненые, двое детей погибли.

В ночь на 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород, тогда погиб один мужчина — в его дом попал снаряд. Кроме того, получили ранения четыре человека, в том числе десятилетний ребенок — у него осколочное ранение ягодичной области, у женщины — височной области, у одного мужчины — ранения головы, у второго — контузия.