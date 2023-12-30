Минобороны сообщило об уничтожении 32 дронов над четырьмя областями

Средствами ПВО этой ночью были уничтожены и перехвачены 32 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны. О работе ПВО ранее этой ночью сообщали власти Брянской и Белгородской областей

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 30 декабря российские силы ПВО уничтожили или перехватили 32 украинских беспилотника над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, сообщило Минобороны.

О работе ПВО ранее этой ночью сообщали власти Брянской и Белгородской областей. Так, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в ходе атаки погиб один человек, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. «Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях <...> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде. Аварийные бригады на месте», — добавил глава региона.

Минобороны позже сообщило, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью. В «террористической атаке» министерство обвинило Киев.

Губернатор Александр Богомаз также сообщал об атаке беспилотников на Брянскую область. Сбиты были как минимум шесть из них.

С 2022 года в приграничных с Украиной регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в том числе в Белгородской и Брянской областях неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще летом говорил, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников.