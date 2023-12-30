Опрос Fox News: 66% американцев считают, что 2023 год был плохим для страны

Только 24% американцев назвали 2023 год хорошим для страны

Лишь 24% опрошенных американцев назвали 2023-й — хорошим годом для США, в то время как 2022 год оценивали положительно 23% респондентов. Самый большой рост позитивных ответов исходил от чернокожих и избирателей в возрасте

Фото: Brian Snyder / Reuters

Большинство американцев (66%) назвали уходящий год плохим для страны, еще 54% считают, что 2023 год был также плохим для них лично. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса телеканала Fox News.

В опросе, проведенном с 10 по 13 декабря 2023 года, приняли участие более 1 тыс. американцев из разных штатов. Погрешность составляет 3 п.п.

Как отмечает Fox News, несмотря на слабые показатели, в этом году результаты оказались даже лучше, чем в прошлом. Так, 2022 год называли плохим для страны 67% американцев, а в 2020-м — 78%.

Самый большой рост позитивных ответов с 2020 года — как с личной, так и с национальной точки зрения — исходил от чернокожих избирателей (+31 балл лично, +31 балл по стране), избирателей в возрасте 65 лет и старше (+36 и +22) и демократов (+35 и +27).

Ноябрьский опрос The Wall Street Journal показал, что все меньше и меньше жителей США верят в «американскую мечту». Только 36% респондентов считают, что «американская мечта» по-прежнему осуществима. Для сравнения: в 2012 году так думали 53%, в 2016 году — 48%.

Согласно определению в «Политическом словаре» журналиста и писателя Уильяма Сафира, «американская мечта» — идеал свободы или возможностей, который вдохновлял «отцов-основателей»; воплощение великих надежд нации.

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Президент США Джо Байден ранее говорил, что выбранным им экономический курс не забывает о среднем классе и приносит пользу всем американцам. «Байденомика — это будущее. Это просто еще один способ сказать: восстановите американскую мечту», — заявил он в июне.