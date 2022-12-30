Кличко рассказал о спорах с правительством перед началом спецоперации

Кличко отметил, что перед началом российской спецоперации он настаивал на усилении гражданской обороны, однако правительство утверждало, что «все будет хорошо». Также, по его словам, никто не мог представить бои под Киевом

Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что перед началом российской спецоперации на Украине «барабанил» за гражданскую оборону и призывал готовиться, однако «центральное правительство» не прислушалось. Об этом градоначальник рассказал в интервью Der Speigel.

По его словам, перед началом конфликта у Украины все было хорошо в финансовом плане, страна быстро восстанавливалась от пандемии COVID-19. В то же время, продолжил Кличко, многие западные эксперты «предупреждали о возможном нападении России», власти наблюдали маневры войск у границ.

«Поэтому я и барабанил за гражданскую оборону, говоря, что надо готовиться. Но центральное правительство заявило, что все будет хорошо <...>.Меня критиковали за то, что я не разжигал панику. Я сказал: не паникуйте, мы должны быть готовы», — утверждает градоначальник.

Он также рассказал, что после начала спецоперации украинские власти «были поражены» тем, как быстро российские войска достигли пределов Киева. Кличко считает, что он был одной из приоритетных целей для захвата, чтобы «заставить сотрудничать».

Помимо этого, мэр Киева сообщил, что на фоне ракетных ударов дефицит электроснабжения в столице Украины составляет 50%, власти вынуждены отключать электричество в одном районе, чтобы обеспечить его в другом, и наоборот.

«Вчера меня спросили, есть ли в моей квартире электричество. Я даже не мог ответить на это, потому что меня не было дома три дня», — добавил Кличко.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Власти Украины в ответ объявили мобилизацию и ввели военное положение.

В октябре Россия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли 29 декабря. Кличко спустя сутки сообщил, что в ночь на 30 декабря силами украинской ПВО была отражена воздушная атака на столицу страны дронов-камикадзе, в том числе два из них были уничтожены на подлете к Киеву.

Минобороны России в своей последней сводке также отчиталось о поражении 29 декабря «объектов энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины». «В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.