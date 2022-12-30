Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев

Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что минувшей ночью силами украинской ПВО была отражена воздушная атака на столицу страны дронов-камикадзе, в том числе два из них были уничтожены на подлете к Киеву, а пять — непосредственно над городом.

Кличко заявил, что обломки дронов упали на Голосеевский район, в результате чего были разбиты стекла в одном из жилых домов. По словам мэра, пострадавших нет.

В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что дрон в результате попал в четырехэтажное административное здание в Голосеевском районе. Там также отметили, что в девятиэтажке окна выбиты на пяти этажах.