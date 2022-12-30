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Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО

Казахстан депортировал уехавшего из России из-за военной операции офицера ФСО
Семья офицера ФСО из Новосибирска в конце сентября уехала в Казахстан. Мужчина пересек границу незаконно из опасений, что его не выпустят из России. В двух странах на него завели уголовные дела, Россия объявила его в розыск
Михаил и Екатерина Жилины
Михаил и Екатерина Жилины (Фото: Фото из личного архива)

Казахстан депортировал в Россию офицера Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина, который покинул страну после начала частичной мобилизации в сентябре, сообщила «Новой газете Европа» его жена Екатерина.

«[Казахстанское Международное] Бюро по правам человека подтвердило, они делали запросы в миграционную полицию, те передали [Михаила] пограничникам, а пограничники сказали, что они его отдали в Россию», — сказала она.

РБК направил запрос в миграционную службу МВД Казахстана.

Казахстанский правозащитник Евгений Жовтис подтвердил изданию Orda.kz, что Жилин находится в России. По его словам, накануне, 29 декабря, майора освободили из СИЗО в Астане, где он содержался по обвинению в незаконном пересечении границы, и передали миграционной службе. При этом власти не стали ждать решения по его апелляционной жалобе на отказ в статусе беженца.

Жилин служил в Федеральной службе охраны 18 лет. По словам Екатерины Жилиной, ее муж выступал против военной операции на Украине и не хотел участвовать в ней. После объявления частичной мобилизации в конце сентября семья решила уехать в Казахстан. Екатерина с детьми перешла границу через погранпункт, а Жилин решил пересечь ее незаконно, так как опасался, что его не выпустят из России из-за доступа к гостайне.

Жилин собирался вылететь в Армению, но был задержан в казахстанском аэропорту, поскольку Россия объявила его в международный розыск. Жилина задержали казахстанские пограничники. В двух странах на мужчину завели уголовные дела о незаконном пересечении границы (ст. 322 УК), а в России еще и о дезертирстве (ст. 338 УК). Супруги попытались получить статус беженцев в Казахстане, но получили отказ. 

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Тогда Минобороны заявляло о плане призвать 300 тыс. человек. 28 октября глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву выполнено и мобилизация завершается, однако отдельный указ о ее завершении подписан не был.

Одним из основных направлений миграции для россиян после начала военной операции и частичной мобилизации стал Казахстан. По данным Минтруда страны по состоянию на конец ноября, с 21 сентября в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, 320 тыс. выехали и около 100 тыс. остаются в республике. В конце сентября в МВД страны заявили, что Казахстан будет вынужден выдавать России тех ее граждан, которые объявлены в международный розыск по уголовным делам.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Нефедова
Казахстан депортация ФСО частичная мобилизация Военная операция на Украине
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