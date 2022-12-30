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В Киеве заявили о 15 тыс. пропавших без вести за время конфликта

Представитель украинского президента заявила, что власти страны не знают судьбу большого числа военных и гражданских
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Уполномоченная президента Украины по правам военных Алена Вербицкая заявила в интервью агентству Bloomberg, что общее число пропавших без вести за время конфликта составляет 15 тыс. По ее словам, речь идет как об украинских военных, так и о гражданских.

«Мы не знаем, что с ними произошло. Попали они в плен, вывезены за пределы России или просто погибли», — сказала она.

Общее число украинских военных в российском плену Вербицкая оценила в три тысячи.

Также она пожаловалась «на очень слабое» взаимодействие с российскими органами в вопросах о военнопленных.

В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что общее число пленных украинцев превышало 6,4 тыс.

27 декабря управление по правам человека ООН сообщило, что за время конфликта на Украине общее число погибших гражданских составило 6884 человека, число раненых там оценили в 10 947 человек. Больше всего погибших в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина военнопленные
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