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В Волгоградской области обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта

Глава села сообщил об упавших обломках неизвестного объекта в Волгоградской области
За последний месяц это второй случай, когда в полях Волгоградской области находят обломки упавших неопознанных объектов

В поле на территории Руднянского района Волгоградской области обнаружили обломки неизвестного объекта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ильменского сельского поселения Владимира Плющенко. Территория оцеплена, жертв и разрушений нет.

Фрагменты местные жители обнаружили уже после падения, очевидцев самого происшествия нет, поэтому его точную дату установить пока нельзя, отмечает агентство.

«Давайте дождемся подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб или от министерства обороны», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Местное издание V1.ru описывает найденные обломки, как «неопознанные летающие» объекты. «Они были обнаружены примерно в 20 км от села Ильмень. Произошло это вчера в первой половине дня, до обеда, километрах в 20 к северо-западу от села Ильмень. На меcте уже полиция и военные, наверное. Пострадавших нет. Что именно упало — не могу сказать, не знаю», — сообщил изданию глава сельского поселения.

16 декабря неопознанные фрагменты упали в Еланском районе Волгоградской области, очевидцы падения говорили, что это мог быть дрон или ракета. Глава районной администрации Дмитрий Литвинов заявлял, что упавшие обломки не причинили вреда «социально значимой инфраструктуре».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Екатерина Костина Екатерина Костина
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