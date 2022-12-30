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Times узнала о словах Путина Тони Блэру о нежелании быть «анти-НАТО»

Times: Путин в 2001 году говорил Блэру, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО
В 2001 году занимавший тогда пост министра обороны России Игорь Сергеев предупреждал коллег по альянсу, что дальнейшее расширение блока будет «крупной политической ошибкой», на которую Москва даст соответствующий ответ
Тони Блэр и Владимир Путин
Тони Блэр и Владимир Путин (Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в 2001 году говорил
бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру (1997–2007 годы), что не хочет, чтобы его считали противником НАТО, пишет газета The Times со ссылкой на документы, обнародованные Национальным архивом королевства.

Однако занимавший в то время пост министра обороны России Игорь Сергеев заявил тогда коллегам по НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет «крупной политической ошибкой», в ответ на которую Москва «предпримет соответствующие шаги».

Москва в конце 2021-го — начале 2022 года настаивала на твердых гарантиях безопасности со стороны НАТО, добиваясь, помимо всего прочего, отказа альянса от продвижения на восток, в том числе за счет Украины. Путин на большой пресс-конференции в конце декабря прошлого года заявлял, что Запад должен немедленно их дать, «а не забалтывать это десятилетиями». Как он утверждал, блок «надул» Россию, «просто нагло обманул», не выполнив обещания. В течение января Россия провела серию переговоров со странами Запада по гарантиям, но сторонам не удалось договориться. 24 февраля президент объявил о начале военной операции на Украине.

В своем обращении по этому поводу Путин называл расширение НАТО на восток и приближение его военной инфраструктуры к российским границам «фундаментальными угрозами, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе». По его словам, на протяжении 30 лет российская сторона «настойчиво и терпеливо» пыталась договориться с натовскими странами «о принципах равной и неделимой безопасности в Европе», но в ответ постоянно сталкивалась «либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа». Военная машина НАТО тем временем «движется и приближается к нашим границам вплотную», говорил он.

Путин, когда пришел к власти, не исключал возможности вступления России в НАТО.

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Елена Чернышова
Тони Блэр Владимир Путин НАТО

Владимир Путин

политик, президент России

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