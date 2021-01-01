Россия из-за Навального расширила список санкций против Лондона

Ограничения против Лондона стали ответом на санкции, введенные Великобританией против Москвы из-за подозрений в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Москва все обвинения отрицает

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / Reuters)

Российский МИД вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт и проинформировал ее о расширении санкций, введенных Москвой против подданных Соединенного Королевства. Сообщение об этом размещено на сайте министерства.

Дипломаты вручили ноту, где говорилось, что Москва, «основываясь на принципе взаимности», увеличила списки граждан Великобритании, которых не будут пускать в Россию.

В список вошли люди, которые «связаны с принятием неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным», поясняет российское внешнеполитическое ведомство.

Правительственные лаборатории в Германии, а затем в Финляндии и Швеции объявили, что нашли в организме оппозиционера Алексея Навального, впавшего в кому в конце августа, следы отравления Навального ядом из группы «Новичок». Оппозиционер проходил лечение в Германии. Москва отвергает обвинения в применении боевого отравляющего вещества. Власти также заявляли, что неоднократно просили Берлин прислать результаты анализов и обследований Навального, на основании которых можно было бы возбудить уголовное дело, но ответа не получили. Сам Навальный заявил, что за его отравлением стоит ФСБ. Это обвинение Россия также отвергает.