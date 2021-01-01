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Отравление Навального ,  
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В Кремле не увидели в статье в Lancet ответа на запрос по Навальному

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва до сих пор не получила официального ответа от западных стран на запрос по поводу обстоятельств расследования отравления Алексея Навального. Публикация в медицинском журнале Lancet таким ответом не является, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что информация, которую Москва запрашивала по официальным каналам, «в публичном доступе отсутствует». «Ее по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на слова журналиста, что после публикации материала о лечении Навального в научном журнале Lancet информация, которую запрашивала Россия, появилась в публичном доступе. Говоря о материале Lancet, Песков заявил, что в Кремле медицинские издания не читают.

Медики из «Шарите» опубликовали научную статью о лечении Навального
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее медики из берлинской клиники «Шарите», где лечился Навальный, опубликовали в Lancet статью, в которой описывается лечение оппозиционера. На основании ряда симптомов врачи сделали вывод о том, что Навальный был отравлен фосфорорганическими веществами. Основными факторами, благодаря которым он выжил, стали скорая интубация и перевод на ИВЛ, говорится в статье.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Российские врачи заявляли о несогласии с диагнозом западных коллег. Они утверждали, что не обнаружили следов отравляющих веществ в организме политика.

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В Москве заявляли, что Генпрокуратура несколько раз отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа по существу.

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