В Кремле не увидели в статье в Lancet ответа на запрос по Навальному

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва до сих пор не получила официального ответа от западных стран на запрос по поводу обстоятельств расследования отравления Алексея Навального. Публикация в медицинском журнале Lancet таким ответом не является, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что информация, которую Москва запрашивала по официальным каналам, «в публичном доступе отсутствует». «Ее по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на слова журналиста, что после публикации материала о лечении Навального в научном журнале Lancet информация, которую запрашивала Россия, появилась в публичном доступе. Говоря о материале Lancet, Песков заявил, что в Кремле медицинские издания не читают.

Ранее медики из берлинской клиники «Шарите», где лечился Навальный, опубликовали в Lancet статью, в которой описывается лечение оппозиционера. На основании ряда симптомов врачи сделали вывод о том, что Навальный был отравлен фосфорорганическими веществами. Основными факторами, благодаря которым он выжил, стали скорая интубация и перевод на ИВЛ, говорится в статье.