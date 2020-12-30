Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 января Общество, 13:37 На фиолетовой линии метро Москвы приостановили движение поездов Общество, 13:35 Спасатели потушили возникший из-за фейерверков лесной пожар в Сочи Общество, 13:31 Минниханов заявил о готовности Казани к проведению Суперкубка УЕФА-2023 Спорт, 13:28 Как встречали Новый год во всем мире. Фоторепортаж Общество, 12:40  Организаторы изменили маршрут ралли-марафона «Дакар» 2021 года Спорт, 12:36 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 12:32 В России за сутки умерли 536 заболевших COVID-19 Общество, 12:17 В России за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 12:15 В России сократился список запрещенных для женщин профессий Общество, 12:08 Как изменятся налоговые платежи россиян с 2021 года. Что важно знать Экономика, 12:03 «Манчестер Юнайтед» не стал оспаривать дисквалификацию Кавани Спорт, 12:01 Как инновации изменили секс: подкаст РБК Тренды Экономика инноваций, 12:00  Закон о цифровых активах вступил в силу. Что изменилось Крипто, 12:00
Политика ,  
0 

Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией

Такая мысль содержится в новогоднем послании, которое Путин направил будущему 46-му президенту США. А Трампу Путин пожелал доброго здоровья и бодрости духа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Текст послания приводится на сайте Кремля.

«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — сказано в сообщении.

Действующему президенту США Дональду Трампу, который 20 января 2021 года сложит свои полномочия, Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».

От Клуни до Ковальчука: чей алкоголь будет на столах в новогоднюю ночь
Фотогалерея 

В сообщении Кремля говорится, что российский лидер также поздравил с Новым годом и 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, занимавшего этот пост с 2001 по 2009 год. О поздравлении президента России в адрес 44-го президента США Барака Обамы (2009–2017) в сообщении не упомянуто.

Также Путин направил рождественские и новогодние послания лидерам других государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмаейер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, лидеры Италии и Испании и еще нескольких стран.

В том числе президент поздравил почти всех лидеров бывших стран СССР, за исключением президентов Украины, Грузии и прибалтийских государств. А вот поздравления лидерам Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии и Туркменистана отправлены от его имени были.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

ВЦИОМ назвал долю желающих встретить Новый год с Путиным и Жириновским
Общество
Трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина

В новогоднем послании главе Белоруссии Александру Лукашенко Путин написал, что, несмотря на все трудности уходящего года, двум странам удалось достичь в сотрудничестве «весомых результатов». Президент России также выразил надежду на продолжение работы «по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства, ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ».

Президент России также поздравил глав двух республик, не признанных мировым сообществом, но признанных Россией — Абхазии и Южной Осетии. Он выразил надежду, что сотрудничество их руководителей с Москвой будет продолжено. Президент России также направил поздравления с традиционным праздником Тэт президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу.

Поздравил президент и нескольких отставных лидеров, в том числе Сильвио Берлускони, Герхарда Шредера и Николя Саркози, а также Синдзо Абэ, Романо Проди, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, бывшего испанского короля Хуана Карлоса I, бывших лидеров Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Авторы
Семен Нехорошкин, Наталья Демченко
Владимир Путин Джо Байден Ангела Меркель Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин поздравление
Материалы по теме
Треть россиян загадают в Новый год окончание пандемии
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих встретить Новый год с Путиным и Жириновским
Общество
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter