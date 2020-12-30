Путин написал Байдену о важности равноправного сотрудничества с Россией

Такая мысль содержится в новогоднем послании, которое Путин направил будущему 46-му президенту США. А Трампу Путин пожелал доброго здоровья и бодрости духа

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравление с Рождеством и Новым годом. Текст послания приводится на сайте Кремля.

«Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества. Президент выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — сказано в сообщении.

Действующему президенту США Дональду Трампу, который 20 января 2021 года сложит свои полномочия, Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье».

В сообщении Кремля говорится, что российский лидер также поздравил с Новым годом и 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, занимавшего этот пост с 2001 по 2009 год. О поздравлении президента России в адрес 44-го президента США Барака Обамы (2009–2017) в сообщении не упомянуто.