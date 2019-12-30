WP узнала о тайном разговоре личного адвоката Трампа с Мадуро

В 2018 году адвокат Трампа Рудольф Джулиани принял участие в телефонной беседе с президентом Венесуэлы, что стало частью «теневых попыток» США сместить Мадуро с его поста, пишет The Washington Post

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После победы Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы 2018 года администрация Дональда Трампа и несколько американских бизнесменов начали предпринимать «теневые дипломатические усилия», чтобы отстранить Мадуро от власти. В переговорах с лидером Боливарианской республики в том числе участвовал личный адвокат Трамп Рудольф Джулиани, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в сентябре 2018 году Джулиани и тогдашний конгрессмен-республиканец Пит Сешнс, который ранее ездил в Венесуэлу с частным визитом, провели с Мадуро неофициальный телефонный разговор. Как отмечает WP, сотрудники Белого дома не знали, почему к переговорам привлечен личный адвокат Трампа. Также неясно, что конкретно он обсуждал с Мадуро. Тем не менее, представитель Сешнса, активного участника теневых переговоров, сообщил изданию, что его поездка в Венесуэлу и общение с Мадуро контролировались Госдепартаментом.

Вскоре после беседы с Мадуро Джулиани предложил Джону Болтону, который в тот момент занимал пост помощника президента США по национальной безопасности, неофициальный вариант урегулирования венесуэльского кризиса, предполагающий отстранение Мадуро от должности. Болтон «решительно отверг» предложение, пишет WP.

В декабре Bloomberg и Reuters сообщили, что секретные переговоры с представителями Венесуэлы также проводил основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi), сторонникТрампа Эрик Принс.