Bloomberg узнал о потере доверия Трампа к лидеру венесуэльской оппозиции

По данным источников агентства, президент США Дональд Трамп поручил администрации рассмотреть более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации пересмотреть и ужесточить стратегию по отношению к Венесуэле, поскольку потерял уверенность в том, что лидер оппозиции Каракаса Хуан Гуаидо, поддерживаемый Вашингтоном, сможет когда-либо свергнуть действующий режим Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в минувший четверг, 5 декабря, вице-президент США Майк Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками, направленную на пересмотр стратегии в отношении Венесуэлы. Ни один военный вариант не рассматривался, отмечает Bloomberg.

Чиновники Белого дома обсудили новые подходы, в том числе попытку установить партнерские отношения с Россией — союзником Мадуро — для ослабления венесуэльского лидера, а также усиление давления на Кубу. Кроме того, на переговорах была отвергнута идея прекращения импорта Индией венесуэльской нефти, являющейся важной финансовой линией для режима Мадуро.

Трамп начал агрессивную кампанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в конце 2018 года под руководством своего тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон покинул администрацию в сентябре после ссоры с Трампом, а ответственность за разработку новой стратегии Венесуэлы взял на себя Роберт О’Брайен. СМИ сообщали, что Болтон уверял Белый дом в быстром свержении президента Николаса Мадуро, а в реальности быстрой смены власти в Венесуэле не получилось.