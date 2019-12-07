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Политика ,  
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Bloomberg узнал о потере доверия Трампа к лидеру венесуэльской оппозиции
По данным источников агентства, президент США Дональд Трамп поручил администрации рассмотреть более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации пересмотреть и ужесточить стратегию по отношению к Венесуэле, поскольку потерял уверенность в том, что лидер оппозиции Каракаса Хуан Гуаидо, поддерживаемый Вашингтоном, сможет когда-либо свергнуть действующий режим Николаса Мадуро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в минувший четверг, 5 декабря, вице-президент США Майк Пенс провел встречу с другими высокопоставленными чиновниками, направленную на пересмотр стратегии в отношении Венесуэлы. Ни один военный вариант не рассматривался, отмечает Bloomberg.

Чиновники Белого дома обсудили новые подходы, в том числе попытку установить партнерские отношения с Россией — союзником Мадуро — для ослабления венесуэльского лидера, а также усиление давления на Кубу. Кроме того, на переговорах была отвергнута идея прекращения импорта Индией венесуэльской нефти, являющейся важной финансовой линией для режима Мадуро.

Трамп начал агрессивную кампанию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в конце 2018 года под руководством своего тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Болтон покинул администрацию в сентябре после ссоры с Трампом, а ответственность за разработку новой стратегии Венесуэлы взял на себя Роберт О’Брайен. СМИ сообщали, что Болтон уверял Белый дом в быстром свержении президента Николаса Мадуро, а в реальности быстрой смены власти в Венесуэле не получилось.

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил Bloomberg, что Гуаидо «остается единственным самым популярным политическим лидером в Венесуэле, а Соединенные Штаты по-прежнему полностью поддерживают его и Национальное собрание в их усилиях по восстановлению демократии в Каракасе». «Если США могут сделать больше, чем просто поддержать эту цель, мы, безусловно, попытаемся сделать это вместе с другими странами, которые признают Гуаидо законным президентом Венесуэлы», — добавил он.

Собеседник агентства в администрации Трампа заявил, что правительство США продолжает рассматривать весь спектр вариантов для продвижения так называемой кампании максимального давления против режима Мадуро, при этом твердо поддерживая Гуаидо.

Кроме того, по данным Bloomberg, Вашингтон отказался от идеи соглашения о разделении полномочий между Гуаидо и Мадуро и посредничестве со стороны третьих стран. Представитель администрации американского лидера отметил, что единственным выходом из венесуэльского кризиса является мирная отставка Мадуро от власти. В начале января Национальное собрание Венесуэлы должно проголосовать за то, останется ли Гуаидо временным президентом страны.

23 января текущего года во время митинга спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране и пообещал провести досрочные выборы. Временным главой правительства Гуаидо признали президент США Дональд Трамп, власти Канады, президенты Бразилии, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая, Гондураса и Панамы. Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил Венесуэлы». Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний глава Боливии Эво Моралес, а также власти Кубы, Никарагуа, Сирии и России.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Майк Пенс, США
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