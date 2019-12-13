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Политика ,  
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СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
В конце ноября основатель Blackwater встретился с вице-президентом Венесуэлы. По данным Bloomberg, Эрик Принс предложил направить в страну инструкторов для обучения полиции, чтобы помочь «подготовить почву» для выборов президента

Основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi), сторонник президента США Дональда Трампа Эрик Принс провел секретные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

Встреча прошла в Каракасе 20 или 21 ноября, пишет Reuters. Как заявил источник агентства, речь шла не просто о «частной командировке».

По словам одного из собеседников Bloomberg, в ходе переговоров Принс предложил некую коммерческую сделку и призвал освободить шестерых сотрудников Citgo Petroleum — «дочки» нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA. Они были арестованы в 2017 году по обвинению в растрате и отмывании денег. Несколько дней назад их перевели под домашний арест, но не ясно, сыграл ли основатель Blackwater какую-либо роль в этом, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что эта поездка была личной инициативой Принса, но он предупредил о ней как минимум одного высокопоставленного чиновника. Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».

Как пишет агентство, визит Принса в Венесуэлу может свидетельствовать о том, что политика Вашингтона по отношению к Каракасу меняется. Президент США Дональд Трамп постепенно теряет уверенность в том, что поддерживаемый Вашингтоном лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сможет когда-либо свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро.

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Как заявил агентству спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Госдепартамент не знал о встрече Принса и Родригес. Он подчеркнул, что какие-либо предложения, озвученные основателем Blackwater, были сделаны не от имени американского правительства и могут противоречить санкциям США. Абрамс добавил, что Вашингтон полностью поддерживает Гуаидо.

Представитель Принса Марк Коэн отказался от комментариев, сообщает Reuters. Родригес на запрос агентства не ответила.

В конце апреля Reuters со ссылкой на источники писал, что основатель Blackwater разрабатывает план по отправке в Венесуэлу частной армии для помощи в свержении Мадуро. Как говорилось в материале, план включал в себя размещение в Венесуэле около 5 тыс. наемников в интересах Гуаидо. По данным агентства, Принс в течение нескольких месяцев искал финансовую и политическую поддержку операции у влиятельных сторонников Трампа и состоятельных венесуэльцев, покинувших страну. Тогда представитель Принса заявил, что он «не планирует проводить или осуществлять операции в Венесуэле».

В декабре Bloomberg сообщил, что Трамп поручил администрации рассмотреть более агрессивные стратегии по отношению к Венесуэле. По данным агентства, вице-президент США Майк Пенс на встрече с другими высокопоставленными чиновниками обсудили новые подходы, в том числе попытку установить партнерские отношения с Россией, которая поддерживает Мадуро, а также усиление давления на Кубу.

В январе спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в знак несогласия с инаугурацией Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро, который отказался покидать свой пост до истечения полномочий.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Венесуэла, Blackwater, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро
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