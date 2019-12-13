СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы

В конце ноября основатель Blackwater встретился с вице-президентом Венесуэлы. По данным Bloomberg, Эрик Принс предложил направить в страну инструкторов для обучения полиции, чтобы помочь «подготовить почву» для выборов президента

Основатель частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi), сторонник президента США Дональда Трампа Эрик Принс провел секретные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

Встреча прошла в Каракасе 20 или 21 ноября, пишет Reuters. Как заявил источник агентства, речь шла не просто о «частной командировке».

По словам одного из собеседников Bloomberg, в ходе переговоров Принс предложил некую коммерческую сделку и призвал освободить шестерых сотрудников Citgo Petroleum — «дочки» нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA. Они были арестованы в 2017 году по обвинению в растрате и отмывании денег. Несколько дней назад их перевели под домашний арест, но не ясно, сыграл ли основатель Blackwater какую-либо роль в этом, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что эта поездка была личной инициативой Принса, но он предупредил о ней как минимум одного высокопоставленного чиновника. Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».

Как пишет агентство, визит Принса в Венесуэлу может свидетельствовать о том, что политика Вашингтона по отношению к Каракасу меняется. Президент США Дональд Трамп постепенно теряет уверенность в том, что поддерживаемый Вашингтоном лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сможет когда-либо свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро.