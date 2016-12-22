Экс-глава МИДа назвал «бредовой» идею ЕБРР о долге и ядерном оружии СССР

Бывший глава МИД России Андрей Козырев назвал «бредовой» идею главы Европейского банка реконструкции и развития списать внешний долг СССР в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия. Такую инициативу глава ЕБРР выдвигал в 1991 году

Андрей Козырев (Фото: Чумичев Александр / ТАСС)

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев отреагировал на публикацию Национальным архивом Великобритании документов канцелярий премьер-министра и правительства страны за 1991–1992 годы. В одной из этих официальных бумаг содержалась информация о том, что после распада СССР в 1991 году президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жак Аттали предложил России списать долг Советского союза в $60 млрд (более $107 млрд по курсу 2017 года. — РБК) в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия.

«Люди, слабо разбирающиеся в мировой политике, нередко выдвигают бредовые идеи, например, Малороссия или новая Ялта, стена между США и Мексикой», — заметил в ответ на это в беседе с РБК занимавший на тот момент пост главы МИД России Андрей Козырев. «Для банкиров это гораздо более простительно (и даже иногда забавно наивно, как в сообщении об Аттали), чем для политиков», — заключил бывший глава внешнеполитического ведомства.

Предложением России отказаться от ядерного оружия в ЕБРР, согласно опубликованным Национальным архивом Великобритании документам, надеялись решить сразу две проблемы — «долга СССР и ядерного оружия». Об этом Жак Аттали писал в декабре 1991 года премьер-министру Великобритании Джону Мейджору.

Архив также открыл доступ к переписке между Мейджором и последним советским лидером, президентом СССР Михаилом Горбачевым. Из этих посланий, как писала 29 декабря газета Financial Times, следовало, что между ними сложились дружеские отношения. Кроме того, незадолго до отставки Горбачева 25 декабря 1991 года Мейджор, согласно опубликованным бумагам, писал советскому политику о том, что Горбачев, по его мнению, был «одним из немногих», кому удалось «изменить мир к лучшему».​

В другом документе, записке из Министерства иностранных дел Великобритании, рассказывалось о разговоре между Мейджором и Борисом Ельциным. Диалог, согласно документу, состоялся 20 августа 1991 года в разгар путча в СССР. «Ельцин перебил Мейджора и сообщил, что к зданию, где он находится, приближаются танки», — говорилось в официальной бумаге. Также в ней уточнялось, что Ельцин «попросил» главу МИД Великобритании, чтобы Лондон «потребовал освобождения президента Горбачева — он был законным президентом Советского Союза». В ответ на это Мейджор, как указывается в записке, пожелал Ельцину удачи и выразил надежду на то, что им удастся поговорить в ближайшем будущем.

СССР в 1991 году объявил мораторий на обслуживание внешнего долга. Непогашенными на тот момент остались кредиты на сумму $61,8 млрд (в том числе $28 млрд неофициальному клубу стран-кредиторов — Парижскому клубу). Последнюю задолженность по обязательствам СССР Россия погасила только в августе 2017 года. Тогда Москва перечислила Боснии и Герцеговине $125,2 млн за поставку товаров из Югославии.