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ЕБРР предлагал списать СССР долг в обмен на отказ от ядерного оружия
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ЕБРР предлагал списать СССР долг в обмен на отказ от ядерного оружия
Политика, 29 дек, 15:21
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ЕБРР предлагал списать СССР долг в обмен на отказ от ядерного оружия
Глава Европейского банка реконструкции и развития в 1991 году предлагал британскому премьеру списать внешний долг СССР в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия, говорится в рассекреченных документах
Фото: Машатин Владимир / ТАСС

Национальный архив Великобритании разместил документы канцелярий премьер-министра и правительства страны за 1991–1992 годы, в одном из которых говорится о предложении от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) списать России долг $60 млрд (более $107 млрд по курсу 2017 года. — РБК) в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия, пишет Financial Times. Документы размещены на сайте архива.

По данным издания, президент ЕБРР Жак Аттали написал в декабре 1991 года премьер-министру Великобритании Джону Мейджору письмо, в котором назвал двумя главными мировыми проблемами, связанными с СССР, вопросы долга и ядерного оружия.

«В связи с этим я предлагаю подумать о том, как решить одну проблему, используя другую, то есть о сделке о частичном или полном обмене ядерного оружия на списание долга», — цитирует издание текст письма Аттали.

Глава ЕБРР предложил Мейджору создать фонд, который бы взял на себя $60 млрд внешних долгов СССР в обмен на право финансировать утилизацию ядерного арсенала Советского Союза под надзором МАГАТЭ. Ответ британского премьера на это письмо, если таковой был, архив не опубликовал.

Также архив открыл доступ к переписке между Мейджором и последним советским лидером Михаилом Горбачевым, из которой следует, что между ними сложились дружеские отношения, пишет газета.

Незадолго до отставки Горбачева Мейджор писал ему: «Многие из нас стремятся изменить мир к лучшему, и вы — один из немногих, кому это удалось».

В другом документе, записке из Министерства иностранных дел Великобритании, говорится о содержании разговора между Мейджором и Борисом Ельциным 20 августа 1991 года, в разгар путча в СССР. Из него следует, что «Ельцин перебил Мейджора и сообщил, что к зданию, где он находится, приближаются танки». «Он попросил, чтобы мы потребовали освобождения президента Горбачева. Он был законным президентом Советского Союза», — говорилось в записке. В ней также указано, что Мейджор пожелал Ельцину удачи и выразил надежду на то, что им удастся поговорить в ближайшем будущем.

Спустя два дня, следует из другого документа британского МИДа, Мейджор говорил по телефону с Горбачевым, который тогда был изолирован в своей резиденции в Крыму. Премьер заявил, что поддержка Горбачева и его программы реформ со стороны британского общества «огромна» и «ошеломительна».

В 1991 году СССР объявил мораторий на обслуживание внешнего долга, непогашенными остались кредиты на сумму $61,8 млрд (в том числе $28 млрд неофициальному клубу стран-кредиторов — Парижскому клубу).

Последнюю задолженность по обязательствам СССР Россия погасила только в августе 2017 года — Москва тогда перечислила Бо​снии и Герцеговине $125,2 млн за поставку товаров из Югославии.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ЕБРР , Великобритания , ядерное оружие , СССР , внешний долг
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