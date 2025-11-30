Reuters узнал о шоке чиновников США из-за заявления Трампа о Венесуэле
Заявление американского президента Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой вызвало удивление официальных лиц США. Об этом американские чиновники сообщили Reuters.
Они рассказали, что не знали о каких-либо действиях военных сил для закрытия воздушного пространства Венесуэлы.
Президент США назвал закрытой для полетов зону над Венесуэлой и близ нее накануне. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, обращаясь «ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми».
Ранее, 28 ноября, Reuters сообщил, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство за два дня до этого, 26 ноября, аннулировало разрешения также для Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines и Gol.
Предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы FAA выпустило 22 ноября на фоне роста напряженности между странами. Операторам воздушных судов рекомендовали проявлять осторожность при полетах над аэропортом Майкетия из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле.
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года.
