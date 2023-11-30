В Совфеде назвали причину смерти сенатора Лебедева

Сенатор Лебедев умер от инфаркта, сообщил глава комитета Совфеда по организации парламентской деятельности Тимченко. Лебедеву был 61 год. Сенатором от Нижегородской области он был девять лет — с 2014 года

Владимир Лебедев (Фото: council.gov.ru)

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер в результате инфаркта, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Лебедев умер в возрасте 61 года. О его смерти сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он также рассказал, что за несколько дней до смерти сенатор встречался с ним.

Пост сенатора от Нижегородской области Лебедев занял в сентябре 2014 года. Он был первым заместителем председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Перед назначением на должность сенатора Лебедев работал заместителем главы Минприроды — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (с 2012 года). До этого он занимал управляющие должности в «ЛУКОЙЛ — Нижний Новгород», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго».