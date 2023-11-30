Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и дальновидным деятелем

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера, отметив, что его работа способствовала укреплению глобальной безопасности. Он назвал экс-госсекретаря выдающимся дипломатом и пообещал сохранить о нем светлую память

Генри Киссинджер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме выразил соболезнования Нэнси Киссинджер — супруге Генри Киссинджера — в связи со смертью экс-госсекретаря США.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире. С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — написал Путин.

Президент отметил, что ему довелось много раз лично общаться «с этим глубоким, незаурядным человеком» и что он сохранит о нем светлую память. «Желаю вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — заключил глава государства.

Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 29 ноября, ему было 100 лет. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма, причина названа не была.

«С кончиной Генри Киссинджера Америка потеряла один из самых надежных и выдающихся голосов в международных делах. Я долгое время восхищался человеком, который еще мальчиком бежал от нацистов из еврейской семьи, а затем сражался с ними в армии Соединенных Штатов», — заявил бывший президент США Джордж Буш.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что мир потерял великого дипломата. «Киссинджер формировал американскую внешнюю политику как немногие другие. Его приверженность трансатлантической дружбе между США и Германией была значительной, и он всегда оставался близким к своей родине, Германии», — сказал он.

«Стратегия и превосходство Генри Киссинджера в дипломатии формировали глобальную политику на протяжении всего XX века. Его влияние и наследие будут продолжать сказываться и в XXI веке», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.