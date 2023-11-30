Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом и дальновидным деятелем
Президент России Владимир Путин в опубликованной на сайте Кремля телеграмме выразил соболезнования Нэнси Киссинджер — супруге Генри Киссинджера — в связи со смертью экс-госсекретаря США.
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире. С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — написал Путин.
Президент отметил, что ему довелось много раз лично общаться «с этим глубоким, незаурядным человеком» и что он сохранит о нем светлую память. «Желаю вам, а также всем родным и близким покойного, душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты», — заключил глава государства.
Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 29 ноября, ему было 100 лет. О смерти политика сообщила его консалтинговая фирма, причина названа не была.
«С кончиной Генри Киссинджера Америка потеряла один из самых надежных и выдающихся голосов в международных делах. Я долгое время восхищался человеком, который еще мальчиком бежал от нацистов из еврейской семьи, а затем сражался с ними в армии Соединенных Штатов», — заявил бывший президент США Джордж Буш.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что мир потерял великого дипломата. «Киссинджер формировал американскую внешнюю политику как немногие другие. Его приверженность трансатлантической дружбе между США и Германией была значительной, и он всегда оставался близким к своей родине, Германии», — сказал он.
«Стратегия и превосходство Генри Киссинджера в дипломатии формировали глобальную политику на протяжении всего XX века. Его влияние и наследие будут продолжать сказываться и в XXI веке», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии, в городе Фюрт, в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спустя три года после принятия в стране антиеврейских законов, его семья покинула Германию и бежала в США. Там он изменил свое имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1940 году поступил в City College в Нью-Йорке после окончания местной школы.
В 1943 году Киссинджер получил американское гражданство. В следующие три года служил в армии США: сначала был переводчиком, а затем перешел в корпус контрразведки немецкой земли Гессен. За службу был награжден медалью «Бронзовая звезда». В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. С 1954 по 1969 год был преподавателем в этом учебном заведении.
Политическая карьера Киссинджера началась в конце 1960-х годов. До этого он был консультантом-экспертом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне и сотрудничал с Агентством по разоружению и контролю над вооружением. В 1969 году Киссинджер стал советником по национальной безопасности США и занимал эту должность до 1975 года. С сентября 1973 года параллельно работал государственным секретарем. С этого поста он ушел в 1977 году.
Во время работы дипломатом Киссинджер, в частности, разработал план по установлению отношений с коммунистическим Китаем и в 1972 году организовал визит президента Ричарда Никсона в КНР, чему предшествовали тайные поездки Киссинджера туда. В том же году в составе американской делегации под руководством Никсона прибыл в Москву для заключения соглашения между Советским Союзом и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В 1973 году подписал Парижское мирное соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. За это он и представитель Северного Вьетнама Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира.
Спустя пять лет после ухода с поста госсекретаря основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, которая специализировалась на аналитике и подготовке экспертных оценок. С 1984 по 1990 год входил в состав Консультативного совета по разведке при президенте США, а в 2002 году в течение двух с половиной недель возглавлял комиссию по расследованию терактов 11 сентября.
Среди наград Киссинджера — Президентская медаль свободы (вручается президентом США за выдающийся вклад в общественную жизнь) и премия Эвальда фон Клейста Мюнхенской конференции безопасности (вручается за выдающийся вклад в дело мира и разрешения конфликтов).