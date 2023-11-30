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Политика ,  
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Глава МИД Австрии призвал Запад не бояться переговоров с Россией

Глава МИД Австрии назвал опасным отказ Запада от переговоров с Россией
Александр Шалленберг отметил, что нельзя допускать возникновения «эхо-камер» во внешней политике, то есть не нужно закрываться от разных источников информации. Ранее он выступал за присутствие Лаврова на заседании ОБСЕ
Александр Шалленберг (справа) и Дэвид Кэмерон
Александр Шалленберг (справа) и Дэвид Кэмерон (Фото: Paul Grover / Pool / Reuters)

Западные страны не должны отказываться от переговоров с Россией, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает местный портал Puls24.

«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», — сказал он.

Эхо-камера — ситуация, при которой кто-либо получает информацию из идеологически близких источников, а другие информационные потоки оказываются заглушены.

Заявление было сделано среди прочих, которые касались Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам австрийского министра, структура «работает на аппарате искусственного кровообращения», так как после начала конфликта на Украине ОБСЕ занята тем, чтобы «удержаться на плаву».

Одной из последних проблем стал выбор страны-председателя на будущий год. Россия блокировала кандидатуру Эстонии, в итоге была выбрана Мальта. Шалленберг назвал это решение «очень красивым и элегантным» и показывающим, «что ни одно из государств не хочет загнать ОБСЕ в тупик».

Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию
Политика
Сергей Лавров на выходе из самолета в Скопье

30 ноября — 1 декабря в Скопье (Северная Македония — страна-председатель в этом году) будет проходить заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В нем участвует глава МИД России Сергей Лавров, в ночь на 30 ноября он прилетел в македонскую столицу, несмотря на введенные в феврале 2022-го года запреты на полеты в воздушном пространстве Европы лайнеров из России.

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Шалленберг ранее отмечал, что Лаврову следует присутствовать на СМИД, так как ОБСЕ «необходима для будущего». Австрийский министр не исключил проведения переговоров с российским коллегой, если такая возможность предоставится. При этом из-за того, что Лавров будет на заседании, его решили бойкотировать Украина, Эстония, Латвия и Литва.

МИД России подчеркивал, что главной темой встречи будет кризис, в котором находится ОБСЕ и который возник из-за «деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах».

Ведомство указывало, что у российской делегации в ходе СМИД запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александер Шалленберг Сергей Лавров ОБСЕ Австрия
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